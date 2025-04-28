Бои в Донецкой области: воины ВСУ рассказали о массированном штурме оккупантов и ситуации на фронте

Война в Украине / © ТСН.ua

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На Покровско-Мирноградском отрезке фронта расчеты украинских «Градов» 38-й отдельной бригады морской пехоты сейчас ведут снайперскую реактивную войну.

Интенсивность вражеских атак несколько упала, но рашистские гаубицы, самоходки и дроны — никуда не делись. Наши реактивщики, снаряженные, караулят в тайниках круглосуточно и как только поступает команда — скорее отправляются на точку атаки.

Реактивникам 38-й очень нужна станция РЭБ для надежной защиты от воздушных угроз. Во время сюжета на экранах будет QR-код — это сбор именно на радиоэлектронную защиту для воинов 38-й бригады морской пехоты. Поэтому, по возможности, не оставайтесь в стороне.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Пилип» — командир колесной, а затем сухопутной боевой машины. Но на дверце его «Града» — шеврон морской пехоты.

«Пилип» стал реактивником, почти одновременно с созданием, 38-й отдельной бригады морской пехоты. С тех пор подразделение воевало на Донетчине, во время украинского контрнаступления на Времовском выступлении. Поддерживало огнем на Херсонщине побратимов-морпехов, которые отбивали у врага и удерживали плацдарм вокруг Крынков, на Левом берегу Днепра. С осени 2024 года они круглосуточно и непрерывно бьют московитов вблизи Покровска с Мирноградом.

«Было интенсивно, да! И КАБы были, и авиационные удары были. Конечно, штурмы были. Бронетехникой были, мотоциклами были», — говорит Елена Солонина, офицер отделения коммуникаций 38 ОБрМП.

Наверное, наиболее интенсивно, говорит «Серебряный» — старший офицер батареи, война шла в секторе, накануне Пасхи.

«Гудели постоянно! Тот есть мы же его слышали — земля содрогалась! Такого наступления мы еще не видели пожалуй, последние два года», — говорит «Серебряный», старший офицер батареи БМ-21 «Град» 38 ОБрМП.

Тогда, юго-восточнее Мирнограда, главные силы вражеской 20 мотострелковой дивизии пошли на штурм бронетехникой, пехотой и несколькими стаями мотоциклистов, при интенсивной поддержке артиллерии с авиацией.

«Град» на фронте / © ТСН

«Они там сыпали, начинали с КАБов ночью, потом сыпали артиллерию. Артиллерия там работала четыре или пять часов непрерывно! Постоянно-постоянно-постоянно — там невозможно было ни выйти, ни выдвинуться — ничего», — говорит «Серебряный», старший офицер батареи БМ-21 «Град» 38 ОБрМП.

Ту атаку, сжегши немало вражеской брони и уничтожив не один десяток московитских пехотинцев, украинские воины — отбили. Но война в секторе не прекратилась. Хотя ее темп, говорят морпехи — несколько снизился. Зато работа у реактивщиков 38-й никуда не исчезла. Военные могут, если есть необходимость, и целым пакетом, обильно, накрыть площадь в 8-9 гектаров. Но сейчас, на Покровско-Мирноградском отрезке фронта, экипажи БМ-21 38-й бригады морпехов, стреляют, говорит «Серебряный», больше — как снайперы! По несколько ракет — на цель.

Вообще-то, он — наводчик, в экипаже морпеховского «Града». Но с недавних пор, по дороге на работу, и на пути оттуда — «Барсук» ездит, исключительно возле пакета с ракетами. В руках, крепко держа карабин, чтобы следить за дронами. Тот карабин, средство защиты — неплохое, говорят морпехи, но эффективное, только на минимальном расстоянии. А вражеских дронов на Покровщине, сейчас летает — хоть пруд пруди.

Для надежной защиты и себя, и боевых машин, реактивщикам 38 очень нужна мощная станция радиоэлектронной борьбы. Приобщиться и помочь воинам собрать средства на ее приобретение, дело, конечно, добровольное. Но ведь и защищают эти морские пехотинцы — каждого из нас. И защищают — очень эффективно.

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