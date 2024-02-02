Бои в Харьковской области: воины ВСУ рассказали, что происходит на передовой и где наступают оккупанты

На передовой севернее Купянска Харьковской области не стихают звуки взрывов. Самые ожесточенные бои идут посреди Двуречанского леса, за руины поселка Синьковка. В то же время, оккупанты не оставляют попыток переправиться на западный берег реки Оскол.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

На передовой в Харьковской области слышны постоянные взрывы. Оккупанты бьют по ВСУ артиллерией, дронами и сбрасывают КАБы. Также россияне постоянно пехотой штурмуют позиции ВСУ.

"Враг там уже за рекой. Видите, вон река внизу здесь проходит. Сразу за рекой лесок и в леску молодом, там уже размещается враг", — говорит военнослужащий 32 ОМБр ВСУ Александр.

На восточном берегу Оскола, посреди разорванного Двуречанского леса, сейчас идут очень тяжелые и изнурительные пехотные бои.

"Стрелецкие бои здесь вспыхивают по несколько раз, бывает, что по десятку раз в сутки. Артиллерия почти не умолкает. Кроме того, сюда время от времени прилетают вражеские управляемые — авиационные бомбы! Случается, что — по десятку в час", — говорит Александр Моторный.

Харьковщина

Оккупантов пока не пропускает река Оскол.

"Они периодически выходят — проверяют: замерзла ли река. Все хотят перебраться на этот берег. Только благодаря тому, что сильное течение — река не замерзает, то они еще не перебрались. А так, попытки — постоянно", — говорит военный Александр.

"Зверь" — снайпер 32-й механизированной бригады. Раньше он не имел никакого отношения к оружию, но уже, больше года, на пару со своим вторым номером и безотказной винтовкой, часами, признается – лежит в тайнике, ожидая – на цель. Он здесь, чтобы оккупанты боялись приближаться к реке.

Снайпер ВСУ

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Напомним, Силы обороны Украины продолжают удерживать половину населенного пункта Богдановки на Бахмутском направлении.

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