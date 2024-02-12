Бои в Харьковской области: воины ВСУ рассказали, как происходит штурм позиций окупантов (фото, видео)

На линии Купянск - Сватово - Кременная идут позиционные бои. Российским войскам удалось незначительно продвинуться на восток от Белогоровки. Однако заявления путинских СМИ о захвате промзоны и мелового завода в районе Белогоровки - не имеют подтверждения. Это же касается и продвижения оккупантов вблизи поселков Синьковки, Песчаного, в районе Купянска на Харьковщине. Специалисты американского Института изучения войны заявляют - в армии РФ переоценивают собственные наступательные возможности.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

На фронте продолжаются тяжелые бои. Штурмовые действия с неба корректируют пилоты дронов.

"Мы постоянно взаимодействуем! Насколько легче когда они отработают дронами, сбросами и предупреждают нас о том, что противник слева, противник справа. Работают на отлично", - говорит штурмовик.

ТСН увидела, как происходит бой на фронте. В частности - есть вражеские укрепления, надо забрать. Первая фаза - работают пилоты, оккупантов оставляют без связи с помощью сбросов с дрона, ликвидируют и захватчиков.

Фаза вторая - подход к позициям. Это - один из самых сложных этапов штурма, с обеих сторон на полную работает артиллерия.

Бои на Харьковщине

"Под постоянным шквальным огнем наша штурмовая группа заходит малыми группами, маневрирует. Погибают они также от своей артиллерии. У нас нет такого, мы работаем непосредственно по противнику. А они работают и по нам и по своим", - говорит штурмовик.

Этап третий - огневой контакт. На кадрах видно - десантники 25-тки как раз подходят к одному из окопов. Стрелковое оружие, гранаты. Далее - зачистка. Ребята прыгают во вражеские окопы, проверяют блиндажи.

Бойцы делают сверхтяжелую работу, которая далеко не всегда заканчивается без наших потерь. Украинские десантники сражаются с превосходящими силами противника и успех такого боя на земле - во многом зависит от работы с воздуха.

Бои на Харьковщине

"Помочь украинским штурмовикам иметь глаза и прикрытия с неба можете и вы — QR код на экране. Каждый дрон на поле боя увеличивает шансы десантников выжить и побольше минуснуть оккупантов", — отмечает корреспондент ТСН.

Сбор на дрон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Напряженность на фронте растет! Украинские десантники отбивают мощные атаки РФ в Харьковской области

Напомним, в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи.

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