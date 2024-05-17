Бои в Херсонской области: воины ВСУ рассказали о ситуации и есть ли там угроза нового наступления РФ

На Херсонщине наши морские пехотинцы в чрезвычайно сложных условиях выполняют задание на левом берегу и держат этот нелегкий участок фронта. Прибрежные села избиты, жители в основном выехали.

О том, как сейчас выглядит Днепр на Херсонщине, как воюют морские пехотинцы и как выживают гражданские - в репортаже Натальи Нагорной.

Военные говорят, что штурмовать на Херсонщине оккупантам будет сложно

22-летний командир роты Назар проводит ТСН экскурсию и объясняет - это село считается относительно спокойным, потому что сюда достают только снаряды и авиабомбы. А еще говорит, морские пехотинцы 37 бригады здесь как на передышке, особенно после того, как воевали на левом берегу. О том, что именно там делали, какую крайне опасную военную операцию проводили - бойцы начали говорить только сейчас.

Военные говорят - отправлять людей на левый берег психологически тяжело.

Херсонщина

"Потому что ты понимаешь, что может быть такое, что люди могут не вернуться. Главное не бояться", - говорит он.

Командир роты объясняет - участок, на котором мы стоим сейчас, для штурмов подходит еще меньше.

"Как вы сами видите, здесь находится больше болота, чем Днепра. Смотря, если найти проходы, то есть возможность. Но из-за того, что вода упала, то я считаю, что может быть, что вода где-то около полутора метров глубины и, может, не является эффективным форсированием", - говорит он.

Военный ВСУ

Что говорят гражданские

На улицах избитого села ТСН встречает только трех человек — мужчину на велосипеде, женщину в окне и Виктора, который говорит по телефону на мокрой скамейке.

Село в Херсонской области

Мужчина рассказывает, что он посадил картофель и лук, имеет сад, а летом ходит на подработку на виноградники, которые здесь до сих пор продолжают обрабатывать, несмотря даже на авиабомбы. Виктор убеждает нас - люди есть, но на улицу выходят при крайней необходимости, разве что в поисках интернета или за гуманитарной помощью.

Село в Херсонской области

Истории защитников из Херсона

В одной из посадок ТСН встретила Сергея, Евгения и Зондера - это гранатометный расчет 37-й бригады морской пехоты. Лицо Сергея мы не покажем, потому что он с того берега. До оккупации левого был трактористом и работал на земле. А теперь за нее воюет. Хотя и не видит возможности вернуться туда потом.

Сергей, Евгений и Зондер

"Не знаю, буду ли я там жить. Потому что здесь много людей таких осталось, что они же никуда не денутся. Они там и будут оставаться. Что с ними жить невозможно будет. Они так же, мне кажется, засядут и будут сидеть себе, молчать", - говорит Сергей.

Морской пехотинец Евгений выжидая у гранатомета в этой мокрой посадке тоже имеет за что переживать.

"Я - Женя. Сам из города Харькова. Бороню Украину на Херсонщине. Передаю всем ребятам на Харьковщине поздравления. Мы все равно победим этого врага проклятого", - говорит Евгений.

"Тондар" до сих пор студент медицинского, и на фронте выискивает время, чтобы посетить занятия онлайн и уже через месяц получить диплом. Матрос, который очень старается рассказать свою историю на украинском языке.

"До войны я здесь жил 7 лет уже. Я здесь учился в медицинском университете", - говорит он.

"Тондар" сначала пришел в иностранный легион, теперь он планирует остаться в морской пехоте и после войны.

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Напомним, российские войска за минувшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Два человека погибли, шестеро получили ранения.

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