Бои в Клещиевке: военные рассказали о контроле над трассой "Горловка-Бахмут" и какая там ситуация

В Клищиевке на Бахмутском направлении Донецкой области даже после освобождения продолжаются тяжелые бои, ведь российские оккупанты хотят вернуть себе утраченные позиции.

Какая ситуация в этом населенном пункте – в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

В составе Сил обороны возведен штурмовой пограничный отряд "Сталевый кордон" — одни из бьющихся за Клищиевку. Сейчас это село освобождено и контролируется нашими военными, однако россияне не оставляют попыток повернуть его назад и атакуют всем, чем возможно.

"По дороге к освобожденной Клещиевке Часов Яр это крайний населенный пункт, куда еще можно доехать на автомобиле. Двигаться дальше — военные запрещают", — отмечает Иван Петричак.

ТСН встретился со штурмовиками, обороняющими Украину в этом направлении. Самому младшему из них 20 это — "Шило", его собрат 22-летний "Эскабар", Черкесу — 30. Бойцы показывают, как воюют в Клищиевке. Село россияне почти полностью сравняли с землей. Лесополосы – выжжены. Дома здесь стали развалиной.

Украинские защитники

"Ну вот на кадрах видно, как началось первое штурмовое сражение. Они туда стягивают максимально свои силы. Они делали накаты по 15-20 человек. Большинство — все "двести", остались там", — говорит "Шило".

Клещиевка – это место, где россияне несут колоссальные потери. Но некоторым удается уцелеть. ТСН увидела, как штурмовое подразделение пограничников берет в плен необычного оккупанта. Российским захватчиком оказался бывшим главой пермского города Чайковское. Алексей Третьяков успел повоевать чуть больше двух недель.

Пленный оккупант

К Клищиевке россияне стягивают резервы и заставляют своих идти на штурмы. Под поселком пролегает автодорога Горловка-Бахмут, по которой, в частности, происходит поставка оккупантам в Бахмут. И трасса эта – уже простреливается.

"Сама логистика у них нарушена. Они пытаются в пешем порядке просто затягиваться непосредственно со стороны Бахмута. Но опять же, пути и происки контролируются огненными средствами нашими. Со стратегической точки зрения — это, так сказать, ворота на Бахмута. И то что она сейчас наша – однозначно большой плюс", — говорит боец "Черкес".

Бои вокруг Клещиевки продолжаются. И как бы тяжело ни было – украинские воины продвигаются вперед. Впереди – Бахмут, а дальше – больше.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Когда от лесополосы осталась только "полоса"! В Клещиевке для бойцов уже не остается убежища

Напомним, западная разведка сообщила, что Россия бросила на поле боя в Украину новую армию.

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