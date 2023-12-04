Бои в Серебрянском лесу: какое оружие используют ВСУ и хватает ли боеприпасов — воины рассказали

Серебрянское лесничество в окрестностях Луганщины до сих пор остается горячей линией фронта. Там оккупанты пытаются отбросить наших армейцев от Лимана и создать угрозу для Северска.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Российские оккупанты превратили Серебрянское лесничество в линию фронта. Здесь заминированы обочины дорог, поэтому стоит постоянно быть осторожным.

Военные ковельского батальона 100-й бригады теробороны говорят, что в этом лесничестве чувствуют себя уверенно. Хоть и за более чем 1000 километров от родной Волыни.

"Лес нам помогает очень. Очень похож на волынские леса", - говорят военные.

Хвойные деревья - еще и дополнительная маскировка для техники, которой лес максимально нашпигован. Здесь танкисты прикрывают пехоту на сложном участке фронта под Лиманом. Именно туда россияне пытаются оттеснить наши силы уже второй день подряд.

Украинский танк на фронте

Танк здесь не может долго стоять, а потому после работы - быстро уезжает. Потому что он приоритетная цель для дронов-камикадзе врага. Также на этом участке фронта работает миномет. Украинские защитники говорят, что недавно им привезли украинские мины и боеприпасы у них есть.

"Кажется, если обернуться вокруг и не сразу понимаешь, что этот живописный лес - линия фронта. Но грохот артиллерии и выстрелы из минометов возвращают в реальность. Где каждая команда "к бою" означает, что в нескольких километрах отсюда враг снова послал на штурм группу своих солдат", - говорит Юлия Кириенко.

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Напомним, защитники Украины показали новое оружие "Сівалка" и озвучили планы россиян.

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