Бои в Серебрянском лесу: военные рассказали о ситуации на фронте и уничтожении техники оккупантов

На Лиманском направлении за минувшие сутки отбито 9 вражеских атак. Пехотинцы бригады нацгвардии "Хартия" сдерживают там вражеские нашествия и отражают штурмы оккупантов. Сегодня силы обороны Украины отмечают день пехоты. На позициях пехотинцев в Серебрянском лесу побывала съемочная группа корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Пехотинцы сдерживают позиции под обстрелами и атаками российских ударных дронов. И отражают вражеские штурмы в ближних боях.

Шеврон бригады "Хартия" 27-летний Андрей получил два месяца назад после успешного прохождения полосы препятствий. Чтобы стать пехотинцем, надо было изрядно попотеть, говорит боец.

До полномасштабного вторжения Андрей работал на шахте в Днепропетровской области. Родился он в России и радуется, что его семья когда-то переехала в Украину.

Военный Нацгвардии

"В два года переехал, не помню даже ничего. Саратовская область переехали в шахтерский край дедушка на шахте работал. Просто все почему-то считали их братьями, не знаю почему", - говорит "Банан", боец 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия"

Под покровом ночи на позиции выходит снайпер. Он будет страховать пехотинцев и вести разведку за оккупантами. Кто попадет в его прицел, шансов выжить не будет. Во время долгих вылазок снайпер несет на себе снаряжение до 30 кг. Кроме физической нагрузки в теплые месяцы посреди леса появляются и природные раздражители.

"Здесь на позициях наших пехотинцев кроме артиллерийской канонады угрозы FPV-дронов от россиян также стали докучать и комары. Мы с оператором убедились в этом, хотя здесь находимся всего несколько часов", - отмечает Маргарита Потапова.

Пехотинцы бригады "Хартия" обороняют позиции на Лиманском направлении. Денису 20 лет, полтора из которых он в армии. Он самый молодой пехотинец в подразделении. Ивано-Франковец рассказывает, как в Харьков поехал, чтобы стать в ряды бригады специального назначения, потому что в родном городе его не брали. Он прошел несколько курсов обучения с инструкторами и меняет иногда устаревшие армейские правила, смотря видео коллег из штурмовых подразделений. Турникет на каске одно из таких нововведений.

"Я не встречал ни одного, кто бы говорил что турникет нельзя держать на каске. На видео мы увидели сами попробовали потренировались с этим медицину прогоняли. Как оказалось это - очень эффективно удобно", - говорит "Рашид", боец 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Действовать нестандартно, чтобы перехитрить российского врага. Пехотинцам нацгвардии это удается, несмотря на сложность боев в лесистой местности. За несколько дней Бойцы бригады "Хартия" на Лиманском направлении уничтожили 7 единиц автомобильной техники и 1 автоматический миномет "Василек".

Позиции защитников Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 6 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, конгрессмен назвал условие, при котором США могут вмешаться в войну в Украине.

Читайте также: