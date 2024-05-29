Бои в Серебрянском лесу: воины ВСУ рассказали о наступлении окупантов и ситуации на этом участке фронта

Пилоты-бомберы прикрывают небо в Серебрянском лесу над нашей пехотой и отбивают штурмы окупантов еще на подступах к нашим позициям. И все это с помощью гражданского квадрокоптера.

Как это делают десантники легендарной 95-й полесской бригады в Серебрянском лесничестве – в репортаже из передовой корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ТСН побывала в Серебрянском лесу, который оккупанты беспощадно уничтожают. Заезжать на позиции здесь нужно затемно, пока не взошло солнце.

"Из окон машины слышно как громко поют птички. Но их будто перекрикивает российская артиллерия. Отсюда к врагу настолько близко, что мы слышим даже стрелковое оружие. пулемет работает. Впечатление такое, что там действительно происходит бой", — отмечает Юлия Кириенко.

Серебрянский лес

В маленьком блиндаже посреди леса собираются пять десантников. Этот блиндаж ребята копали и укрепляли сами. Здесь свой уют – спальные места на деревянных досках и украинский флаг во всю стену.

Солдатский быт на передовой достаточно скромный. Но ребята гостеприимны. Пока пилоты снаряжают дроны для работы, "Малыш" варит ТСН кофе.

Пилот "Гелик" показывает результаты ночной работы. Светлые пятна полями – это группа россиян, которая идет на штурм к нашей лесополосе, но часть из них уж точно никуда больше не уйдет.

Дрон ВСУ

Теперь десантник снова готов к вылету. В самую жаркую ночь только один пилот квадрокоптера "Гелик" уничтожил треть роты, а это 25 кафиров. Парень сам родом из Луганской области. Так что хорошо знает эту местность. Пилот-бомбер уверен, каждый его сброс боеприпаса с дрона приближает его к родному дому, который сейчас оккупирован. Но больше всего он жаждет мести. Не только за отобранный дом. Гелик военнослужащий 95 десантно-штурмовой Полесской бригады

"Брат погиб младший под Бахмутом. Павел. 18 лет было. На контакт пошел добровольцем. Сначала я пошел, потом он за мной", — говорит "Гелик".

Пилот на псевдо "Малина" снаряжает квадрокоптер. Уже отработанными движениями превращает гражданский дрон в убийственную силу для врага. "Гелик" направляет дрон к позициям оккупантов возле Кременной.

Первый сброс срабатывает и в норах россияне точно проснулись, говорит "Гелик". Теперь, чтобы не вышли из укрытий, решает сжечь эту позицию. "Малина" заменяет на дроне боеприпас. И тот снова поднимается в небо и сбрасывает взрывчатку в блиндаж окупантов.

Вражеская пехота на этом участке Серебрянского леса пока не может поднять головы из окопов. Этого и добивались пилоты. На сегодняшний день их задача выполнена. На горизонте в лесничестве на мгновение как будто воцарилась тишина. Штурм россиян силы обороны отразили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уничтожают десятками оккупантов одними только гранатами! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН из Луганской области

Напомним, воины рассказали об обороне Харьковской области и "облаках" дронов.

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