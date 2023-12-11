Бои в Серебрянском лесу: воины ВСУ рассказали о "норах" окупантов и их новой тактике

Одним из самых горячих участков фронта остается Серебрянское лесничество под Кременной. Там оккупанты стреляют из всего имеющегося вооружения, устраивают штурмы и не оставляют попыток выйти на административные границы области.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

В Серебрянском лесничестве держат оборону бойцы 100-й бригады ТРО "Волынь". Это место, где россияне регулярно пытаются устраивать штурмы. С беспилотника лес выглядит поредевшим, выгоревшим, перекопанным. Здесь оккупанты бьют из всего имеющегося вооружения.

"Это непосредственный ноль. Здесь враг метров за 200, 250 отсюда", - говорит военный Иван.

Серебрянский лес

Оккупанты на этой линии фронта обустроили буквально норы. Боец Георгий говорит, что это один из ноу-хау окупантов на этом участке фронта. В корнях деревьев они роют себе одиночные окопы. Оттуда наблюдают, ведут огонь, иногда – выдвигаются на штурмы. Из-за плотности деревьев эффективно применять автомат удается на расстоянии до ста метров.

Из-за плотности деревьев штурмует наши позиции путинская армия в большинстве своем пока без прикрытия своих бронемашин. На отпор – минные заграждения, пулемет, автоматы.

Серебрянский лес

Бригада "Волынь" — одна из тех, кто под натиском россиян не сдал ни одну из своих позиций, наоборот — пытается улучшать тактическое положение.

Командир Иван говорит, что на вражескую тактику "брать количеством" — здесь отвечают качеством.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под Кременной горячо! оккупанты готовят из всего вооружения и устраивают штурмы!

Напомним, ВСУ жалуются на малое количество снарядов и не возможность "работать" по оккупантам.

Читайте также: