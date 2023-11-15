Бои в Серебрянском лесу: воины ВСУ рассказали о ситуации и тактике оккупантов

Вблизи линии огня до сих пор живут люди.
Российские оккупанты на Лиманском направлении штурмуют позиции защитников Украины в районе Серебрянского леса.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцянивской.
Что происходит в Серебрянском лесу
ТСН побывала на позициях 67-й бригады ДУК. Здесь на позициях вблизи Серебрянского леса работают пушкари. Их цель - укрепрайон врага. Бойцы быстро отстреливаются и сразу маскируют самоходную установку. Противник в любой момент может ударить в ответ.
Все военные здесь - добровольцы. В армию пошли фактически в первые дни полномасштабного вторжения. Воин Кирилл уже воевал под Бахмутом, Харьковом, последние месяцы здесь - под Кременной. Вокруг в лесу все время гремит артиллерия. Вадим - наводчик САУ. Говорит, жажда мести побеждает усталость, поэтому настроение у них - боевое.
"Усталость будет потом, после победы. Там сейчас все нацелены на победу, сейчас нет времени на нее", - говорит Вадим.
Командир артбатареи "Семен" говорит, что они в основном работают по живой силе противника. Он рассказывает, как неделю назад здесь российские войска пытались прорвать оборону.
"Постоянно пробуют, штурмуют. Взяли нашу тактику, небольшими группами по 5-7 человек заходят. Пытаются отбивать у наших ребят позиции, но ничего не получается - едут обратно в черных мешках", - говорит "Семен".
Как выживают люди на линии огня
Из-за активных боевых действий населенные пункты неподалеку от Серебрянского леса превратились в пустошь.
ТСН побывала в селе, где раньше проживало до трех тысяч человек, и сейчас фактически каждый дом здесь полностью разрушен. Как говорят местные, здесь до сих пор все равно остается до 50 человек.
73-летний Валерий рубит дрова, а в нескольких метрах от него торчит неразорванный снаряд.
"Ну торчит. Там еще много есть. Как говорят у нас на суржике - жизнь продолжается", - комментирует мужчина.
Валерий рассказывает, что раньше на его улице проживало более 30 человек. Сейчас он остался один.
На выезде из села, среди руин, пасутся козы. Галина и Николай ухаживают и за своими, и чужими. Так, говорят, и выживают. В селе уже давно ничего нет.
Несколько месяцев назад Галина получила ранение в руку, мужчина - контузию. Недавно во время обстрела здесь погибла женщина.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жажда мести побеждает, поэтому настроение боевое"! 67-я бригада уничтожает россиян на Лиманском направлении
Напомним, как Россия уничтожает Гуляйполе на Запорожье и что говорят его жители.
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