Бои в Серебрянском лесу: воины ВСУ рассказали о ситуации и тактике оккупантов

Вблизи линии огня до сих пор живут люди.

Российские оккупанты на Лиманском направлении штурмуют позиции защитников Украины в районе Серебрянского леса.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцянивской.

Что происходит в Серебрянском лесу

ТСН побывала на позициях 67-й бригады ДУК. Здесь на позициях вблизи Серебрянского леса работают пушкари. Их цель - укрепрайон врага. Бойцы быстро отстреливаются и сразу маскируют самоходную установку. Противник в любой момент может ударить в ответ.

Все военные здесь - добровольцы. В армию пошли фактически в первые дни полномасштабного вторжения. Воин Кирилл уже воевал под Бахмутом, Харьковом, последние месяцы здесь - под Кременной. Вокруг в лесу все время гремит артиллерия. Вадим - наводчик САУ. Говорит, жажда мести побеждает усталость, поэтому настроение у них - боевое.

Бойцы 67-й бригады ДУК

"Усталость будет потом, после победы. Там сейчас все нацелены на победу, сейчас нет времени на нее", - говорит Вадим.

Командир артбатареи "Семен" говорит, что они в основном работают по живой силе противника. Он рассказывает, как неделю назад здесь российские войска пытались прорвать оборону.

"Постоянно пробуют, штурмуют. Взяли нашу тактику, небольшими группами по 5-7 человек заходят. Пытаются отбивать у наших ребят позиции, но ничего не получается - едут обратно в черных мешках", - говорит "Семен".

Как выживают люди на линии огня

Из-за активных боевых действий населенные пункты неподалеку от Серебрянского леса превратились в пустошь.

ТСН побывала в селе, где раньше проживало до трех тысяч человек, и сейчас фактически каждый дом здесь полностью разрушен. Как говорят местные, здесь до сих пор все равно остается до 50 человек.

73-летний Валерий рубит дрова, а в нескольких метрах от него торчит неразорванный снаряд.

"Ну торчит. Там еще много есть. Как говорят у нас на суржике - жизнь продолжается", - комментирует мужчина.

Неразорванный снаряд возле жилых домов

Валерий рассказывает, что раньше на его улице проживало более 30 человек. Сейчас он остался один.

На выезде из села, среди руин, пасутся козы. Галина и Николай ухаживают и за своими, и чужими. Так, говорят, и выживают. В селе уже давно ничего нет.

Несколько месяцев назад Галина получила ранение в руку, мужчина - контузию. Недавно во время обстрела здесь погибла женщина.

Николай и Галина

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жажда мести побеждает, поэтому настроение боевое"! 67-я бригада уничтожает россиян на Лиманском направлении

Напомним, как Россия уничтожает Гуляйполе на Запорожье и что говорят его жители.

Читайте также: