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Бои в Серебрянском лесу: защитники Украины рассказали об эффективном оружии (фото, видео)

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Бои в Серебрянском лесу: защитники Украины рассказали об эффективном оружии (фото, видео)

Бомбер защитников Украины

Защитники Украины рассказали об уникальном дроне.

Украинские тяжелые беспилотные воздушные бомбардировщики летают далеко даже ночью. Дроны изрядно пугают российскую пехоту на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Бойцы "Хартии" рассказали об эффективности бомбера

Экипаж тяжелого беспилотного бомбардировщика 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии защищает Украину на Лиманском направлении. Воины говорят, что раньше оккупанты могли свободно чувствовать себя в Серебрянском лесу, однако сейчас все изменилось. 

Первый боевой вылет бомбера на Лиманском отрезке фронта ребята сделали через две недели после знакомства с дроном.

"Немножко сложнее, чем "Мавик", да - потому что он больше. Это очень эффективное оружие, потому что, как миномет, ему надо там четыре попадания, а мы прилетели, ты можешь увидеть цель, прицелиться и поразить ее", - говорит "Герхард", командир ударного дрона 13 БрОП НГУ "Хартия". 

Сейчас каждую ночь в Серебрянском лесу эти воины "Хартии" - уничтожают оккупантов и их укрепления.

Работа украинского дрона на Лиманском направлении / ©
Работа украинского дрона на Лиманском направлении

"Именно для бомберов, именно лучшая задача — это уничтожать переднюю линию обороны противника. То есть уничтожать их блиндажи — норки", — говорит "Колизей".

Если, снарядить беспилотник – специальным боеприпасом, утверждает "Колизей" – ярко гореть будет и боевая техника рашистов.

Украинские защитники / ©
Украинские защитники

Как дрон работает по оккупантам

Защитники говорят, что ночью их бомбера найти нереально, хотя можно услышать. Когда враги слышат дрон - убегают, однако он имеет тепловизор, который помогает выявлять российских захватчиков. 

По много раз - каждую ночь, пилоты 13-й бригады Нацгвардии, отправляют своего тяжелого бомбера в глубину Серебрянского леса, наводя настоящий ужас на московитов. 

"У "Хартии", кроме, таких - классических средств уничтожения русни, существует - ну, возможно структурно и нет, но по факту - целая эскадрилья - беспилотных средств ликвидации оккупантов. Начиная от обычных разведывательных дронов, которые занимаются кроме разведки и сбросами, далее - FPV-дроны и вот заканчивая такими огромными аппаратами, которые работают просто по первой линии и довольно эффективно, как говорят наши пилоты", - говорит корреспондент ТСН Александр Моторный. 

Прятаться, в том числе и в Серебрянском лесу, оккупантам будет еще труднее, утверждают воины "Хартии". Экипажи тяжелых бомбардировщиков, уже прорабатывают маршруты и готовятся к выполнению новых миссий.

Военные снаряжают дрон / ©
Военные снаряжают дрон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной ужас оккупантов! Украинское оружие демонстрирует свою эффективность на фронте

Напомним, в Донецкой области вражеские штурмы сдерживают воины гвардейской бригады "Буревой". Завтра годовщина со дня создания Национальной гвардии. Большинство бойцов сейчас защищают нашу страну на всех горячих точках фронта.

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