Бои в Серебрянском лесу: защитники Украины рассказали об эффективном оружии (фото, видео)

Украинские тяжелые беспилотные воздушные бомбардировщики летают далеко даже ночью. Дроны изрядно пугают российскую пехоту на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Бойцы "Хартии" рассказали об эффективности бомбера

Экипаж тяжелого беспилотного бомбардировщика 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии защищает Украину на Лиманском направлении. Воины говорят, что раньше оккупанты могли свободно чувствовать себя в Серебрянском лесу, однако сейчас все изменилось.

Первый боевой вылет бомбера на Лиманском отрезке фронта ребята сделали через две недели после знакомства с дроном.

"Немножко сложнее, чем "Мавик", да - потому что он больше. Это очень эффективное оружие, потому что, как миномет, ему надо там четыре попадания, а мы прилетели, ты можешь увидеть цель, прицелиться и поразить ее", - говорит "Герхард", командир ударного дрона 13 БрОП НГУ "Хартия".

Сейчас каждую ночь в Серебрянском лесу эти воины "Хартии" - уничтожают оккупантов и их укрепления.

Работа украинского дрона на Лиманском направлении

"Именно для бомберов, именно лучшая задача — это уничтожать переднюю линию обороны противника. То есть уничтожать их блиндажи — норки", — говорит "Колизей".

Если, снарядить беспилотник – специальным боеприпасом, утверждает "Колизей" – ярко гореть будет и боевая техника рашистов.

Украинские защитники

Как дрон работает по оккупантам

Защитники говорят, что ночью их бомбера найти нереально, хотя можно услышать. Когда враги слышат дрон - убегают, однако он имеет тепловизор, который помогает выявлять российских захватчиков.

По много раз - каждую ночь, пилоты 13-й бригады Нацгвардии, отправляют своего тяжелого бомбера в глубину Серебрянского леса, наводя настоящий ужас на московитов.

"У "Хартии", кроме, таких - классических средств уничтожения русни, существует - ну, возможно структурно и нет, но по факту - целая эскадрилья - беспилотных средств ликвидации оккупантов. Начиная от обычных разведывательных дронов, которые занимаются кроме разведки и сбросами, далее - FPV-дроны и вот заканчивая такими огромными аппаратами, которые работают просто по первой линии и довольно эффективно, как говорят наши пилоты", - говорит корреспондент ТСН Александр Моторный.

Прятаться, в том числе и в Серебрянском лесу, оккупантам будет еще труднее, утверждают воины "Хартии". Экипажи тяжелых бомбардировщиков, уже прорабатывают маршруты и готовятся к выполнению новых миссий.

Военные снаряжают дрон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной ужас оккупантов! Украинское оружие демонстрирует свою эффективность на фронте

Напомним, в Донецкой области вражеские штурмы сдерживают воины гвардейской бригады "Буревой". Завтра годовщина со дня создания Национальной гвардии. Большинство бойцов сейчас защищают нашу страну на всех горячих точках фронта.

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