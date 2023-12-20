Бои за Авдеевку: хватает артиллеристам боеприпасов и что говорят защитники Украины

Украинские артиллеристы практически круглосуточно работают на Авдеевском направлении из-за постоянных штурмов оккупантов. Из-за брака боеприпасов, стрелять приходится с ювелирной точностью.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Сейчас украинским артиллеристам снарядов не хватает всей линии фронта. Наши пушки вкопаны, замаскированы и закрыты антидроновыми сетками. Оккупанты охотятся за нашей артиллерией ведь и мешает их "мясным штурмам".

Теперь в полях вокруг Авдеевки и Первомайского кладбища вражеской техники. Враг поняв, что техникой не пройдет, перешел на пехотные атаки. Их останавливают парни на нуле и пушкари, которые сзади прикрывают спины собратьям.

Как только аэроразведка фиксирует выход вражеской группы на штурм – расчет получает координаты и пушки начинают филигранно работать.

"Этим орудиям по 30-40 лет, но они еще делают свое дело. Практически все цели поражаются стопроцентно, права на ошибку у пушкарей нет, потому что там наша пехота и ее надо прикрывать", — отмечает корреспондент ТСН.

Все эти ребята воюют уже по 5-6 лет, опыт и мотивацию прошли тяжелые бои под Херсоном и Николаевым. Во многих погибли собратья, поэтому опускать руки никто не будет, слишком большая цена уже заплачена в этих бесконечных полях и посадках.

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Напомним, кафиры пытаются перерезать "дорогу жизни" к Авдеевке.

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