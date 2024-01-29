Бои за Авдеевку: какая ситуация вблизи города и что известно о новой тактике окупантов (фото, видео)

Оккупанты беспощадно обстреливают Авдеевку, однако пока россияне не решаются снова штурмовать левый фланг окрестностей города, но изрядно стреляют по нашим позициям. Пытаются разбить их до основания. Наши армейцы держат там позиции еще со времен АТО. И, несмотря на плотные штурмы окупантов, они до сих пор под нашим контролем.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

На Авдеевском направлении у линии фронта очень опасно, ведь здесь оккупанты все обстреливают, а потому нужно быть крайне осмотрительными.

Ситуация под Авдеевкой

Здесь пилоты квадрокоптеров без остановки мониторят линию соприкосновения. Среди уничтоженных лесополос, кое-где выглядывает сожженная российская техника. Это результаты еще осенних боев, во время штурма Авдеевки. Это направление было одним из тех, где оккупанты пытались прорваться и окружить город. Но их штурм провалился. С тех пор как наши армейцы уничтожили десятки бронемашин россиян, здесь колоннами в наступление враг уже не сует. Зато пытается атаковать дронами и пехотой.

"Противник проводит штурмы без применения техники, только пехота. Стреляет с закрытых огневых позиций", - говорит командир подразделения Максим Богачук.

Максим Богачук.

Возле украинских позиций постоянно кружат наши дроны. Чтобы заранее обнаружить движение врага и дать команду артиллерии на прикрытие пехоты. Потому что хоть здесь и давно выжженная земля, но ее все еще держат наши армейцы.



"Здесь за каждый клочок, за каждый метр идут бои. Несутся потери. И что сказать, что все, нам уже это не надо? Потому что здесь нет посадки? Ничего. Вырастет посадка. Посадятся новые деревья, обработаются поля", - говорят воины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не сдвинулись со времен АТО! Как бойцы держат позиции под Авдеевкой! Эксклюзив ТСН

Ранее ТСН рассказывала о ситуации в городе Часов Яр Донецкой области, возле которого также происходят тяжелые бои.

Читайте также: