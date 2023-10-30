Бои за Авдеевку: сколько техники и окупантов потеряла Россия и что поможет Украине победить

Российские оккупанты пытаются наступать на Украину на Донецком направлении. Россияне пошли в наступление в сторону Красногоровки, однако украинская артиллерия отразила атаку. Третью неделю захватчики пытаются окружить Авдеевку. Там продолжаются тяжелые бои. ВСУ же ведут атаки на трех направлениях – это Бахмутское, Запорожское и вероятно на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Загороднего.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские оккупанты уже третью неделю непрерывно наступают на Авдеевском направлении. Там россияне потеряли полторы сотни бронетехники, много оккупантов, однако и дальше двигаются на город. Еще несколько месяцев назад корреспондент ТСН, а сегодня – боец Антон Коцуконь говорит, что за эти дни у врага минус одна полноценная бригада.

"В общей сложности за это время нашествия силами обороны на Авдеевском направлении удалось уничтожить около 5 тысяч оккупантов", — говорит спикер 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь.

Карта наступления окупантов на Авдеевку

Однако россияне и дальше двигаются на город и атакуют всем, что имеют. Оккупанты хотят взять Авдеевку в "клещи". Сейчас россияне стирают этот населенный пункт с лица земли.

Бои за Авдеевку

Командир псевдо "Метиз" говорит, что его бойцы удерживают город невероятными усилиями.

"Ребята 21-22-25 лет, они ничего не боятся, работают исправно", – говорит командир.

Наступление на Авдеевку: мнение военного эксперта

Авдеевка держится, потому что на этом участке фронта украинскому войску удалось создать надежную систему аэроразведки. Каждый шаг противника отслеживается в режиме настоящего времени. Так считает военный эксперт Антон Михненко.

"Мы должны строить боевые системы и воевать боевыми системами, где есть средства боевого поражения, средства обнаружения. И еще одно, главное, — средства радиоэлектронной борьбы. Этот составной элемент незаметен, но все об этом тихонько говорят — дроны не взлетают, противник что-то давит", – говорит Антон Михненко, военный эксперт.

Бои за Авдеевку

Эксперт отмечает, что противник давит мощными системами радиоэлектронной борьбы. Пока это едва ли не самая большая проблема, которую еще предстоит решить. Но в общем, украинское войско имеет успехи, потому что в технологическом плане мы все же приближаемся к западным технологиям.

"Но они догоняют эти моменты, мы должны идти впереди, поэтому я и говорю о системах боевого управления, которые действовали бы единым организмом для нанесения максимального поражения противника", — говорит Антон Михненко.

Именно новейшие технологии позволили Украине остановить врага на суше, а также без собственного флота оттеснить российские корабли на море. На этой неделе президент Зеленский сделал историческое заявление, что Черноморский флот РФ больше не может уверенно чувствовать себя в Черном море.

Пока РФ воюет тактикой мясных штурмов — Украина должна овладевать современной войной.

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Напомним, эксперт объяснил, может ли повториться сценарий Бахмута в Авдеевке.

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