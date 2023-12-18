Бои за Авдеевку: воины ВСУ рассказали, что происходит на фронте и наступление окупантов (фото, видео)

На Авдеевском направлении по несколько десятков раз в сутки продолжаются "мясные штурмы" оккупантов. Россияне бросают резервы и пытаются здесь штурмовать украинские позиции под прикрытием своей неумолкающей артиллерии. Врага не останавливает ни каток, ни холод, ни пули и снаряды наших защитников, и как следствие – ощутимые потери. Бои продолжаются за каждую посадку, а тела убитых оккупантов лежат под открытым небом неделями.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

За Украину воюет 50-летний этнический болгарин. Он после смерти жены ушел на фронт и считает побратимов своей семьей. "Болгарин" воюет на Авдеевском направлении. Здесь оккупанты бросают все силы, чтобы захватить город и эти ребята останавливают их ценой собственных жизней.

Оккупанты отказались от использования техники и теперь на убой бросают волна за волной пехоту. Вокруг все вздрагивает от взрывов от стрельбы от криков и команд. Сотни пуль летят в сторону врага.

На помощь нашим ребятам летят также и дроны-камикадзе. Глаза висят над сектором и видят передвижения врага. Это спасает ребятам жизнь и сегодня тоже.

Авдеевское направление

"Трудно к этому привыкнуть, никогда не держал оружие в руках и после мирной жизни попасть сюда тяжело конечно", — говорит боец ВСУ "Строитель".

Наше оружие не умолкает ни на минуту. Даже когда перегреваются стволы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 12:00 за 18 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления сообщил об уменьшении боевых столкновений на Авдеевском направлении.

Читайте также ведущие новости дня: