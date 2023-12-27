Бои за Авдеевку: воины ВСУ рассказали о тактике оккупантов и ситуации на фронте (фото, видео)

Российские оккупанты продолжают штурмы Авдеевки. Бои сверхтяжелые, поскольку враг, в отличие от нас, не экономит снарядов и массово использует дроны-камикадзе и самолеты-бомбардировщики.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Российская пехота постоянно штурмует позиции ВСУ под Авдеевкой.

"У них там группа выдвигается — 6 или до 10 человек и пробуют штурмовать по разным направлениям. Технику они привозят только тогда, когда нужно личный состав привезти", — говорит воин ВСУ "Вентум".

"Вентум"

У враждебной артиллерии пока неограниченный ресурс вооружений. Бьют квадратами выжигая все живое. Ища наших пушкарей и наши опорные пункты.

Из-за отсутствия боеприпасов украинские военные воюют дронами-камикадзе, однако их эффективность зависит от погоды и работы враждебного РЭБа.

Без полноценного сна, питания и ротаций пехота удерживает свои позиции. На кону не только жизнь товарищей, но и фланги Авдеевки. Врагу нельзя позволить прорвать оборону, чтобы город не оказался полностью в кольце.

Бои за Авдеевку

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚔️ Усиливают атаки, чтобы запереть ВСУ в кольце! По бойцам прилетает что-то каждый час

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. По его словам, оккупанты "в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются".

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