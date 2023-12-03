Бои за Авдеевку: защитники Украины показали новое оружие "Сивалка" и озвучили планы россиян

Оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны севернее Авдеевки. Село Степове – ключевое на этом направлении, его оккупанты штурмуют постоянно. Недалеко от него лежит одна из дорог на Авдеевку. Поэтому россияне пытаются окружить его, чтобы перебить поставки боеприпасов для наших воинов, которые держат город.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

"Сивалка" на фронте

На Авдеевском направлении в ВСУ есть что-то похожее на РСЗО "Град", но в миниатюре. Такое оружие называют "Сивалкой" и оно стреляет авиационными ракетами.

"В багажнике обычного пикапа сварена волонтерами станина. На ней — установка для стрельбы. Это барабан похож на то, что и на вертолетах Ми-8, прикрывающих пехоту с неба", — объясняет Юлия Кириенко.

В расчете машины может быть только два человека. Вдвое меньше, чем у пушки. Пока один боец заряжает. Другой – вычисляет координаты и тянет за шнурок. Российские оккупанты суют на штурм даже в ливень, ВСУ же отстреливаются.

"Сеялка" на фронте

Село Степовое — самый горячий участок фронта

Россияне не смогли в лобовых штурмах взять Авдеевку. Теперь пытаются оцепить ее с флангов. Село Степовое сейчас самая горячая точка фронта, оккупанты здесь суют отовсюду. По ним на этом участке фронта работает наш танк.

Бойцы "Омеги" говорят, что план окупантов — это "взять Авдеевку к новому году". Командир украинских защитников говорит, что одну из дорог, пролегающую к Авдеевке, пытаются взять под свой контроль оккупанты.

"Сеялка" на фронте

Таким образом, они хотят обойти коксохим, который как непреодолимую стену стоит на въезде в Авдеевку. Правда, все новые и новые силы, которые бросают русские на штурмы, остаются лежать вдоль дорог и посадок.

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Напомним, в ВСУ сообщили, что происходит на территории Авдеевского коксохима. По словам Александра Штупуна, российская пехота активно, но безуспешно пытается попасть на территорию. Противник также сбрасывает с самолетов управляемые авиационные бомбы на направление под Авдеевкой.

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