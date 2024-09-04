Бои за Часов Яр: воины ВСУ рассказали, что там на самом деле происходит (фото, видео)

Часов Яр в Донецкой области все меньше напоминает некогда многотысячный город и теперь больше похож на декорации к фильму ужасов. С середины июля, когда оккупанты вплотную приблизились к каналу Северский Донец-Донбасс, этот ров превратился в линию боевого столкновения. Продвигаться дальше врагу не дают, вместе с другими подразделениями Сил обороны, воины 24-й механизированной Королевской бригады. Но наши защитники не скрывают: оккупанты ежедневно ищут пути и возможности преодолеть искусственное препятствие.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Россияне уничтожают города Донбасса. Оккупанты забрасывают все своими КАБами, артиллерией и дронами.

"Когда штурмы идут, очень артподготовка идет сначала. И, FPV! Ну, FPV они в принципе каждый день летают! Каждый день! Это обычное дело: FPV - крылья-камикадзе", - говорит „Вега“, пилот FPV-дрона 24 ОМБр ВСУ.

Донетчина

Возле Часового Яра оккупанты не применяют сейчас тяжелую бронетехнику.

«Они преимущественно мотоциклами, квадроциклами - подвозят провизию, забирают трехсотых своих», - говорит „Малина“.

Более полутора месяцев, конфигурация линии боевого соприкосновения здесь остается почти неизменной. В то же время, московиты не сидят сложа руки, рассказывают воины украинской 24-й механизированной бригады.

«Пробуют: что-то - куда-то - где-то. Пролезть! В трубы, так же, пробуют залезть, их там кошмарим», - говорят воины.

Каждые сутки, случается, что - по несколько раз, рашисты пробуют преодолеть то препятствие, пытаясь закрепиться на западном берегу Часового Яра. Это выглядит, как попытка заходить маленькими группами в город и попытка закрепиться в городе.

«От двух до четырех человек, иногда они могут закрепиться где-то, в каком-то доме, до поры до времени, пока их не выбьют. И, накапливаться там. То есть, заходит два человека, а выходит оттуда уже шесть», - говорит Олег Петрасюк, представитель пресс-службы 24 ОМБр ВСУ.

В 9 случаях из 10, уверяют дроноводы 24-й Королевской, те вражеские штурмовики - сразу рядом с каналом и погибают.

"Штурмовали траншею. Я так понимаю, они забигли туда - им сказали, что там наших нет, вы там закрепитесь. Ну а уперлись в наших ребят, наши ребята им дали хорошую взбучку", - говорит „Малина“.

Московитов, которым удалось отыскать тайник, рано или поздно вычисляют и уничтожают украинские беспилотники с минометчиками. Или заставляют оккупантов - откатываться назад, на восточный берег.

Последствия российской агрессии

Украинские пилоты FPV-дронов уверяют: караулят круглосуточно — сами выискивая врага и помогая собратьям-пехотинцам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 4 сентября. Атака на Львов: есть погибшие, Иран дает России новые ракеты

Читайте также: