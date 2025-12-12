Война в Украине / © ТСН

Российские оккупационные войска, преимущественно из состава 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий, которые два месяца пытались закрепиться в Купянске, «частично ликвидированы — частично локализованы». Однако враг не складывает оружия, и там круглосуточно идут изнурительные стрелковые бои.

В то же время, Силы обороны Украины (СОУ) стремятся ликвидировать плацдарм россиян на западном берегу Оскола, севернее города, куда враг до сих пор пытается перебрасывать резервы. В самом Купянске, который «полностью разбит», до сих пор остаются гражданские, сообщают воины 127-й Харьковской отдельной тяжелой механизированной бригады.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Жестокость городских боев

Город горит почти непрерывно, постоянно раздаются взрывы, слышны стрелковое оружие и жужжание беспилотников.

«Когда мы заходили на Купянск выполнять задачи, Купянск был, полностью, можно сказать — целый. Сейчас вы видите, временные здания все разрушены. Все до единого! Частных домов не осталось!» — рассказал военнослужащий.

Враг применяет комбинированный огонь: КАБами, артиллерией, дронами.

По словам военного Олега, артиллерия и вражеская авиация работают ежедневно. «Нет, к сожалению такого здесь не бывает. К сожалению! Потому что, каждый удар артиллерии — она здесь очень активно работает! И, авиация противника работает каждый день!»

Военные также фиксируют и «войну в воздухе», когда украинские FPV-дроны таранят вражеские «Мавики».

Штурмы дом за домом

Командир 127-й Харьковской ОВМБр ВСУ Олег Черкашин подчеркивает, что для выбивания оккупантов из тайников в центральной части Купянска круглосуточно работает пехота:

«Все дома, которые мы освобождаем, это непосредственно — контактные бои идут! По-другому здесь не работает, сами понимаете, что такое городская застройка! Это не окопы, не блиндажи… Поэтому, все, что здесь освобождается, это соответственно — силами нашей славной пехоты!»

Бои идут «между домов, внутри зданий и непосредственно — на улицах». Командир батальона Вадим Переклийский отмечает, что за одно здание его воинам приходится сражаться «двое суток, а то и трое суток».

«Противник там сразу сидит на этажах, где-то там контролирует наши подходы. Потом, когда мы уже заходим в здание, начинаются бои. Противник может и в подвал зайти, забаррикадироваться. Это очень там трудно тогда его выбивать. За сегодняшний день отработали два здания уже!"

Наемники и потери оккупантов

Против украинских защитников враг бросил как минимум два полка 68-й мотострелковой дивизии, 27-ю мотострелковую бригаду и отряды 16-й бригады спецназначения. Но россияне гонят на штурмы не только московитов.

«Брали и кубинца, в Купянске, непосредственно в самом — кубинец был. Был — индус. Недавно брали в плен. Да, они применяют, именно наемников из других стран!»

В общем, только его батальон взял в плен «до 30 человек», среди которых были «пилоты врага», и уничтожил «до 60» оккупантов, сообщил комбат Вадим Переклийский.

Общие безвозвратные потери россиян на этом отрезке, с тех пор как Силы обороны и 2-й корпус НГУ «Хартия» начали рейдовую работу, уже превысили тысячу бойцов.

Контроль над городом и плацдарм на Осколе

Командир бригады Олег Черкашин отмечает, что, несмотря на потери среди украинских воинов, продвижение продолжается:

«Сейчас Купянск, полностью контролируемый с севера, противник, который еще остался в городе Купянск — отрезан, от основных своих сил. Каждый дом, каждый дом — его приходится штурмовать… Противник остался только в центральной части города. Я надеюсь, что скоро этот вопрос будет закрыт.»

В то же время, вражеский плацдарм севернее Купянска «существенно уменьшился», но еще существует. Россияне до сих пор используют «газопровод большого диаметра для форсирования реки и доставки подкрепления и боеприпасов» своим штурмовым группам на Западный берег Оскола.

