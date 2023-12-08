Бои за Марьинку: воины ВСУ рассказали о ситуации в городе и тактике россиян

Украинские военные в Марьинке уничтожают целые подразделения путинской группировки "Шторм Z", состоящие преимущественно из бывших заключённых. Несмотря на многочисленные потери, массированные штурмы продолжаются. Цель – взять город под полный контроль.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Город Марьинка фактически до основания разрушен. Передвигаться здесь нельзя, поскольку вражеский дрон может заметить людей.

Украинские защитники тоже поднимают в небо свой дрон. На мониторах пилотов видно то, что осталось от Марьинки. Вместо улиц - грязные силуэты и руины.

"Это трудно назвать уже уличными боями. Здесь по сути нет ни одного целого дома. Это как в посадка уже воевать", - отмечает корреспондент ТСН.

Украинский дрон снова зафиксировал, как оккупанты идут на штурм. Отражать штурм с воздуха надо так, чтобы враг не смог подойти к нашим позициям - артиллерия, минометы, сбросы с дронов. После успешной отработки - у россиян есть потери.

"Отработал, видите ли как, автоматический гранатомет, ствольная артиллерия. То есть немножко отсекли его, сейчас будем добивать", - говорит военный ВСУ Юрий.

Марьинка / Фото: Константин и Власть Либеровы

Бойцы объясняют, что у этих оккупантов одна дорога - это путинские смертники "Шторм-Z". В основном - это осужденные. Украинские воины говорят - что именно так выглядят "мясные штурмы".

Понимают это и сами оккупанты. Есть видео, где одна из штурмовых групп смертников попадает в ловушку. Живым после обстрела остался один, но раненый - он застрелился из собственного же оружия.

"Преобладающее количество вражеской пехоты - главная проблема всего фронта. Уже к вечеру, потеряв здесь до отделения солдат, оккупанты таки смогли немного продвинуться вперед. Сразу с сумерками туда будут выдвигаться наши штурмовые подразделения - снова зачищать территорию", - говорит Иван Петричак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У них дорога в один конец! Бойцы в Марьянке показали, как штурмуют россияне

Напомним, российские кафиры начали распространять заявления о том, что 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ якобы оккупировала Марьинку.

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