Покровск / © Getty Images

Силы обороны Украины удерживают под контролем более трети Покровска и продолжают операцию по вытеснению российских войск. Ситуация на фронте остается крайне сложной: враг имеет шестикратное преимущество в живой силе. К тому же, у россиян есть мощный резерв — 76-я дивизия ВДВ, которая до сих пор не вступила в бой за город.

Несмотря на численное преимущество врага, украинские десантники из 82-й бригады ДШВ уже имеют успехи, выбивая россиян с высоток.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко вернулась из окрестностей Покровска, где видела, как работают украинские защитники.

Тактика врага: перебить логистику и штурм любой ценой

Дорога на Покровское направление находится под постоянными ударами. Даже обнесенная сеткой трасса не спасла военный грузовик, который уничтожил российский «Ланцет».

Цель россиян — перебить логистику наших войск в тылу и отрезать пехоту на передовой.

Бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады, которых перебросили сюда с Добропольского направления, пытаются оттеснить врага из промзоны города.

«Противник превышает в количестве, и очень тяжело его выбивать, когда он идет, идет, идет. Соотношение в день — один к шести», — говорят военные.

Чтобы выровнять линию обороны, воины оставили южные окраины — села Сухой Яр и Лысовка, которые удерживали более года, и сконцентрировались на северных участках Покровска. Враг тем временем пытается закрепиться в высотках.

Командир батальона 82-й бригады ДШВ Богдан: «В городе нужно разрушать укрытия, здания, подвалы. Действительно подвалы укреплены. Тем более перед этим наши подразделения там еще находились. Поэтому довольно трудно воевать в Покровске».

Дорога, ведущая в город с юга, превратилась в «кладбище техники» — и нашей, и вражеской. Эти кадры свидетельствуют о том, насколько здесь горячо.

ВСУ уничтожают батальоны, но враг посылает новые группы

Украинские воины демонстрируют высокую эффективность в уничтожении живой силы врага.

Начальник штаба батальона 82-й бригады ДШВ Лев: «Мы любым методом, то ли стрелковыми боями, или средствами БПЛА, нашей артиллерии, один укомплектованный батальон русни мы вывели из строя — это 100%».

Однако Россия не прекращает штурмов, посылая новые группы на уже уничтоженные позиции.

Начальник штаба батальона 82-й бригады ДШВ Лев: «Положили их одну группу, они той же тропой отправляют еще одну. И так до бесконечности».

Угроза 76-й дивизии ВДВ

В Силах обороны отмечают: врага в Покровске очень много, и россияне еще имеют усиление. В режиме ожидания стоит целая дивизия российских десантников, которая пока не вступила в бой.

Командир батальона 82-й бригады ДШВ Богдан: «Семьдесят шестая дивизия ВДВ звучит громко и мощно. Возможно, это где-то старики. Это мощный противник. У 76-й есть свой уровень подготовки. Есть свое направление БПЛА. Есть много техники, которую мы можем сжечь».

Бойцы просят о помощи: обстрел FPV-дронами

Во время разговора журналистов с военными раздался крик в рацию: россияне разоблачили позицию и атакуют ее FPV-дронами. Есть тяжелые раненые, которые просят о помощи.

Комбат взял радиостанцию, чтобы лично успокоить бойцов и скоординировать эвакуацию.

Пока эвакуационная группа отправляется за ранеными, в небе украинский дрон-бомбер сбросом уничтожает вражескую позицию в ангаре.

Заместитель командира батальона 82-й бригады ДШВ Николай: «Удалось навязать нашу волю противнику в Покровске. Они понимают, что им здесь будет очень сложно воевать».

Основная задача наших войск сейчас — сделать перемещение россиян в Покровске невозможным, хотя до этого, отмечают бойцы, еще много работы. Для успеха операции критически необходимы дроны.

