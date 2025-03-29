Бои за Покровск: украинские защитники откровенно рассказали о ситуации в городе

Покровск / © ТСН

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Украинские защитники сражаются за город Покровск в Донецкой области. Сейчас это — один из самых горячих участков фронта.

Что происходит в городе — в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

В Покровск ТСН приезжает в 5:00 утра с военными из 93 бригады «Холодный Яр». Впоследствии — нужно быстро выбежать из подвала в укрытие. Временные хозяева подвала убеждают: то что мы заехали в Покровск — уже удача.

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Александр — водитель, недавно в его машину попал FPV-дрон, она сгорела дотла, а он сам удивляется как выжил.

«Холоднояровец» «Енот» заваривает ТСН утренний кофе. Он воюет с 2014 года, только раз делал короткий перерыв, пытался снова стать гражданским, но вернулся в армию. Только за полномасштабное воевал в Тростянце, Соледаре, Бахмуте, но говорит, на Покровске тяжелее всего

«Тогда была проблема — артиллерия, ночью можно было что-то сделать, а сейчас ничего нельзя сделать, ни днем, ни ночью», — говорит «Енот»

Относительно переговоров с Россией военные относятся скептически.

«Я думаю, не закончится оно», — говорит военный.

Боец под псевдонимом «Шахтер» просит не показывать его лицо, потому что местный. Работал на шахте в Донецке и Покровске, но уже девятый год в армии. На мониторах он показывает нам, как дронами отлавливают российских оккупантов.

У наших дронов есть еще одна миссия — развозить посылки нашим пехотинцам — которые где-то в полях под поселками.

Военный Дмитрий рассказывает — их дроны с утра уже разбивали колонны. Теперь ждут и слушают, как неподалеку падают реактивные «Грады». Его побратим, тоже «холоднояровец», Игорь говорит, такие важные для войны FPV-дроны постоянно дорабатывают

«Достается не так много качественных дронов. Время от времени приходится выживать, скажем так, и работать тем, что имеем. То есть выжимать из того, что у нас есть, максимум. Подстраиваться, переделывать», — говорит он.

Пользуясь погодой ТСН выходит, чтобы увидеть Покровск. Здесь побитая дорога, развалившиеся балконы, выбитые окна — уже привычный вид. Город превращают в битый кирпич. Иногда на улице можно встретить и гражданских.

Россияне уничтожают Покровск / © ТСН

Во время этого слышны взрывы от российских авиабомб.

«Единственное условно безопасное место — подвал. Мы забегаем в ближайшее, но там закрыто. Мы только полдня в Покровске, а мой оператор уже весь поцарапан. Мы чудом цели. Но в Покровске во всем этом мраке и шуме войны живут сотни людей. Они собираются вместе, чтобы выжить», — говорит корреспондентка ТСН.

Ранее ТСН рассказывала шокирующую историю жителей Покровска, живущих под взрывами в подвале.