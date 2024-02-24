Бои за Роботино: россияне бьют КАБами и артиллерией, а ВСУ дают отпор

Оккупационные войска России за прошлые сутки обстреляли более полутора десятков прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Били из артиллерийских систем и минометов. Больше всего пострадали: Гуляйполе, Малиновка, Волшебное, Белогорье и Новоданиловка. Сразу два авиаудара нанесли по Орехову. Еще более полудесятка рашистских бомб взорвались в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

В то же время непосредственно на линии боевого столкновения на Ореховско-Токмакском направлении не утихают бои очень высокой интенсивности. После пяти дней непрерывных вражеских штурмов, украинским воинам удалось заставить оккупантов отойти от Роботиного.

Подробности – в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Даже ночью, в полудесятке километров от передовой – на Токмакском отрезке фронта, сейчас идет интенсивная война.

"Простреливают наши дороги – подъезды! Время от времени. Утро, это у нас всегда – артиллерийская перестрелка. Пока еще "Градов" не слышно и КАБов! Пока только ствольная артиллерия и минометы", — говорит военный с позывным "Тор".

Около недели, как на участке протяженностью, более 10 километров, от Вербового до западных окраин Роботиного, утренние артиллерийские перестрелки, перерастают в механизированные вражеские штурмы.

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"Заходило более 30-ти единиц техники, это то, что мы насчитали на стримах, которые видели ребята ночью", — говорит военнослужащий антидронщик 65 ОМБр с позывным "Капеллан".

С тех пор, как украинские воины выбили врага из Роботиного и вклинились в первые позиции главной линии обороны врага северо-западнее Вербового, здесь, наверное, ни дня не было тишины. И попытки оккупантов атаковать, чаще всего – пехотой, тоже происходят регулярно.

"Они потеряли Роботино год назад. Накапливали силы, пытались весь этот год. Они не сидели просто так! Они весь год продолжали, пытались", — отмечает командир 56-го отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр с позывным "Кот".

Начавшаяся в конце минувшей недели волна массированных вражеских штурмов не стала неожиданностью для украинских военных.

"Да это было прогнозировано, потому что в последнее время следили, что большое скопление сил сюда было. Очень многое стягивали сюда техники. Мы ожидали, что будет наступление", — говорит "Капеллан".

Да и общая ситуация по фронту, признают воины 65-й механизированной – к тому вела.

"Авдеевка закончилась и начинается Роботино. Потому что эти пробелы в обороне, они неудобны нам и неудобны им. Надо было или нам подравнять их, то, что мы не смогли сделать. А они теперь делают – ровняют нас", — объясняет военный Тор"

"Тор" не зря вспомнил Авдеевку. В преддверии первой волны механизированных атак на Токмакском направлении, россияне, просто засыпали участок вокруг Роботиного корректируемыми авиационными бомбами.

Здесь сейчас повторяется сценарий Авдеевки! Россияне КАБами разбивают дороги.

"Их только больше стало! Все поле в КАБовых воронках! А вы спрашиваете, делись ли куда-то КАБы! Вот они на месте", — говорит военный.

Интенсивность артиллерийского огня, говорят воины 56-го отдельного стрелкового батальона, за считанные часы до нашествия выросла в разы.

"У меня было 24 магазина (устройство для хранения боеприпасов – ред.) с собой. … Мне сказали, что будет… Так я все магазины, которые у меня были, я с собой собрал… 22 магазина и 15 гранат", — рассказывает военнослужащий 56-го отдельного стрелкового батальона 65-й ОМБр "Фиксик".

После нескольких суток непрерывных боев "Фиксик" только что вышел из-под вражеского обстрела целым.

Как говорит пехотинец 56-го батальона, в Роботином россиян пока нет! Зато и от Роботиного, признает, ничего не осталось.

Дома разрушены до основания. Кое-где какие-то стены остаются – вот такой вид сейчас имеет все Роботино.

Основные бои идут южнее, юго-западнее и западнее поселка. Именно с трех сторон оккупанты атакуют Роботино. Но, по состоянию на сегодняшний день, ситуацию, говорят украинские военные – стабилизировали.

Сожгли более двух десятков вражеских бронемашин с танками. Уничтоженных московитов, признаются армейцы 65-й механизированной, перестали считать после первой сотни. Около двадцати – захватили в плен.

Пленные оккупанты из российского 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии. Именно эта стая — а еще батальоны 76-й Московской воздушно-десантной дивизии пытались штурмовать Роботино одновременно по нескольким направлениям.

Сейчас украинские воины отбросили рашистов в сторону Новопрокоповки, южнее села и заставили врага отступить за автодорогу Т-0408 – западнее Роботиного. Однако командир украинского 56-го отдельного стрелкового бата, убежден – россияне будут лезть снова.

"Они будут пытаться выровнять линию фронта. Это их основная задача", — говорит военный "Кот".

По всему участку от Вербового до Роботиного – почти непрерывно работает вражеская артиллерия!

"Мы знаем, что стоит много техники под Токмаком. Выстроились в колонну. Она появилась буквально два дня назад. Два дня назад мы видели, как она выезжала", — добавляет "Тор".

Напомним, Кулеба сделал громкое заявление о способности Украины выиграть войну.

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