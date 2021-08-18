Боится все село: под Киевом собаки задушили кота на глазах шокированных владельцев

Собаки бегают по селу без поводков и намордников.

Под Киевом собаки задушили кота на глазах шокированных владельцев.

Событие произошло 18 августа в селе Глебовка Вышгородского района.

Убитые горем владельцы написали заявление в полицию Киевской области.

"Ребенок проснулся утром от того, что очень сильно кричали коты, выскочил во двор, а там два больших пса без каких-либо намеков на намордники и без поводка почему-то бегали возле нашего дома. В одно мгновение они набросились на кота и разорвали его. Он был очень хорошим, мы долго его выхаживали после того, как подобрали его больным. Мы с соседкой начали искать собак и их владельца. Он подъехал на своем авто, они сразу к нему побежали. Большие собаки без поводка на самовыгуле — это всегда риск для мелких животных и детей. Хозяин собак забрал их. Полиция составила заявление. Надеемся, что хозяин сделает выводы и будет держать своих собак за забором. Для нас важно, чтобы агрессивные животные не были без хозяина и поводка. Ведь жертвой может стать любой: и беззащитные животные, и дети, и взрослые", — рассказала ТСН.ua жительница коттеджного городка Светлана.

В полиции Киевской области ТСН.ua сообщили, что сейчас следователи изучают детали и обстоятельства инцидента. Владельцу собак, которые задушили кота, может грозить штраф, согласно ст. 154 КУоАП (Нарушение правил содержания собак и кошек). Предварительно, штраф может достигать от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — это от 340 до 510 гривен.

Напомним, в Киеве мужчина якобы терроризирует соседей и натравливает на них бойцовского пса.

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