Болдуин застрелил украинку на съемках вестерна, в основе сюжета которого — тоже случайное убийство

Болдуин застрелил украинку на съемках вестерна, в основе сюжета которого — тоже случайное убийство

За несколько часов до трагедии актер выложил в соцсеть фотографию с кровавым пятном на груди.

В Голливуде прямо на съемочной площадке звездный актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора, 42-летнюю Галину Гатчинс и ранил режиссера. Это произошло во время съемок вестерна "Ржавчина" в два часа дня по местному времени. Актер выстрелил из оружия, которое было реквизитом на съеме. У Галины остался восьмилетний сын.

О том, что случилось — 22 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

О вовсе не киношной трагедии известно очень мало. Лауреат "Эмми" и "Золотого Глобуса", номинант на "Оскар" Болдуин, известный по лентам "Привычка жениться", "Перл-Харбор", "Авиатор", "Отступники" — играл в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту.

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На площадке он выстрелил из оружия, которое было предназначено для съемок. Ранения получили оператор и режиссер Джоэл Соуза. Он жив, по неподтвержденным сообщениям — из больницы его выписали. Галину — еще успели доставить в госпиталь, но спасти — уже не смогли.

Друг Галины, украинский актер и режиссер, который давно живет в Соединенных Штатах, Алексей Федосов, говорит, что боевое оружие на съемочных площадках там используют нередко. Но постоянно проверяют перед тем, как выдавать актерам.

Как случилось, что в оружие, из которого на съемочной площадке стрелял Болдуин, попав в оператора и режиссера, попали боевые патроны — неизвестно.

Новости мира: убийство во время съемок вестерна - погибшая операторка была украинкой

Галина родилась в Украине еще в советское время, детство провела — в Заполярье, учиться вернулась в Киевский институт журналистики. Ее одногруппница и лучшая украинская подруга Оксана Стефанишена говорит: Галя еще с тех пор мечтала работать в кино.

С американским мужем Мэтью Галина познакомилась в Киеве. С ним — далеким от киноиндустрии — воспитывала сына. Актеры, режиссеры и операторы в социальных сетях — возмущены, шокированы, опустошены новостью о ее гибели. Ее называют талантливым оператором, замечательным другом.

Пока что в связи с убийством полиция никого не задерживала. По словам представителя шерифа, ведется следствие. Алек Болдуин от общения с прессой отказался. В свою очередь съемочная группа выпустила заявление о том, что съемки "Ржавчины" прекращены на неопределенный срок.

Следует отметить, что в основе сюжета вестерна, по роковому стечению обстоятельств — тоже случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин выложил в соцсеть фотографию с кровавым пятном на груди. Ее немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.

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