Подготовка пилотов / © ТСН

Реклама

Украинские производители ежегодно наращивают выпуск беспилотников — только в 2026 году общее количество изготовленных аппаратов превысило 10 миллионов единиц. Однако наряду с этим растет и потребность в специалистах, умеющих с ними работать.

Один из отечественных производителей решил пойти дальше и открыл школу не для операторов, а для тех, кто будет их обучать, то есть для инструкторов.

Реклама

Как работает эта система и сколько экипажей уже прошли подготовку — смотрите в репортаже корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

Реклама

Обучение ещё на этапе разработки: как работает школа инструкторов для БПЛА «Сокол»

Морпех по прозвищу «Цыган» тренируется запускать в небо «Сокола». «Сокол» — это разведывательный беспилотник с дальностью полета до 260 километров, и в этом учебном центре военные учатся им управлять. «Цыган» сюда направила его бригада после того, как получила этот комплекс на вооружение.

Эдуард Лысенко, директор школы БПЛА компании «Вирий»: «Само оборудование — это всего лишь 50% успеха, а возможно, даже 30%. Остальные 70% — это экипаж. Мы поняли, что должны передавать военным уже готовый продукт. Ведь нельзя считать аппарат готовым продуктом, если люди не умеют им пользоваться. Таким образом мы ускоряем процесс обучения и помогаем развивать рынок образования — частных и других учебных заведений».

Эдуард Лысенко руководит школой инструкторов для операторов БПЛА, которую открыл один из крупнейших производителей дронов в Украине. Он говорит, что, чтобы не терять времени, обучение должно начинаться ещё на этапе разработки техники. Главная цель школы — подготовить инструкторов, которые впоследствии смогут оперативно обучать военные экипажи или других инструкторов в партнерских учебных центрах сразу же после выхода новых моделей.

Эдуард Лысенко, директор школы БПЛА компании «Вирий»: «Мы работаем над разработкой и параллельно обучаем инструкторов. Они уже начинают осваивать аппарат и адаптироваться к нему, даже когда он ещё не полностью готов. До этого момента он проходит несколько этапов испытаний. Когда мы запускаем небольшую серию для проверки производства, то параллельно уже тестируем и учебный процесс».

Реклама

От теории до длительных полётов: как проходит подготовка на полигоне

Один из таких инструкторов — военный с позывным «Ронин». Сначала он сам прошел подготовку непосредственно у производителя, а теперь обучает военные экипажи в одном из партнерских центров. Программа начинается с теории: военные изучают ТТХ беспилотника, работу наземной станции и камеры, а также особенности планирования миссий. Далее — практические занятия на полигоне.

«Ронин», инструктор школы БПЛА: «Сначала мы работаем так: инструкторы сами запускают аппарат, а экипажи учатся управлять им в воздухе, выполняют набор высоты, различные элементы и т. д. Затем мы учим их садиться — следующий шаг: запустить аппарат и приземлиться. А уже потом — непосредственное планирование миссии и длительные полёты».

В зависимости от предыдущего опыта экипажа обучение длится от одной до двух недель. И даже если военнослужащий уже имеет за плечами десятки боевых вылетов на других моделях, новый самолет требует отдельного освоения — из-за различий в функционале и тонкостях управления.

Опыт на фронте и спасённые самолёты: что говорят сами пилоты

Например, «Цыган», как опытный оператор БПЛА, будет тренироваться здесь всего неделю. Он воюет уже три года, два из которых управляет беспилотниками. Преимущественно — именно разведывательными. Говорит, что переоценить значение таких аппаратов на поле боя практически невозможно. Ведь именно благодаря воздушной разведке военные получают больше всего информации о враге на фронте.

Реклама

«Цыган», морской пехотинец, оператор БПЛА: «Чтобы выявлять личный состав противника, понимать, где он находится, куда перемещается и движется ли вообще. Чтобы издалека видеть, куда и как он направляется, следить за всей его логистикой и своевременно предупреждать об этом».

Боец осваивает именно БПЛА «Сокол» уже четвертый день. Говорит, что благодаря опыту работы с беспилотниками авиационного типа адаптация проходит быстро. В то же время он соглашается — даже опытному оператору необходимо отработать все нюансы управления новой моделью перед боевыми вылетами. Особенно те, от которых зависит, удастся ли вернуть аппарат «на базу» после выполнения задания.

«Цыган», морской пехотинец, оператор БПЛА: «Если человек хорошо управляет дроном и понимает, что нужно делать, он может вывести его из любой сложной ситуации. Бывают моменты, когда пропадает связь, когда возникают различные нештатные ситуации. И если пилот опытен, он может спасти аппарат. Главное, чтобы пилот понимал, что именно нужно делать».

Представители компании, которая собственно и производит «Сокол», уверяют: важно не только изготовить новый беспилотник, но и сделать так, чтобы как можно скорее появились люди, способные эффективно управлять им и обучать других. Сам проект по подготовке инструкторов работает полгода, и за это время компания подготовила уже 170 экипажей, большинство из которых обучали именно инструкторы из партнерских центров.

Эдуард Лысенко, директор школы БПЛА компании «Вирий»: «Если не будет обучения, не будет школ, не будет индустрии, а значит, не будет и успеха. Именно поэтому мы работаем со школами по принципу win-win — когда выигрывают обе стороны».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РАКЕТНЫЙ УДАР ПО КИЕВУ! ОПЕРАЦИЯ на Кинбурнской косе! | ТСН 8:00 26 ноября

Новости партнеров

Новости партнеров