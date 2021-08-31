Более 100 децибел, как вертолет взлетает: музыка в кафе на Подоле не дает спать целому кварталу Киева (фото, видео)

Более 100 децибел, как вертолет взлетает: музыка в кафе на Подоле не дает спать целому кварталу Киева (фото, видео)

Жители соседних домов говорят, что все обращения в полицию пока тщетны.

Музыка в кафе на Подоле не дает спать целому кварталу Киева. Она играет всю ночь. Жители соседних домов уже устали отправлять жалобы в полицию, а спокойный разговор с администрацией кафе не складывается.

Что же делать в такой ситуации, разбирался "Сніданок з 1+1".

Жители соседних домов говорят, что все обращения в полицию пока тщетны.

Каждый вечер и до утра местный репертуар слушают все соседние улицы.

Павел Калюк — один из активистов Подольского района Киева. Он загрузил приложение по измерению шумов. Результат впечатляет.

"Там более 100 децибел, то есть это условно как вертолет взлетает, или как бензопила", — говорит Павел.

Такой шум каждую ночь доводит местных жителей.

Но несмотря на бесконечные жалобы в полицию, за все лето повлиять на администрацию заведения так и не удалось. Об этом рассказывает Павел, который живет в соседнем доме.

"Удивляет отсутствие какой-либо реакции районной власти, городских властей, их бездействие. Я лично подавал заявление. Потому что пытался общаться с сотрудниками в половине третьего ночи, аншлаг такой стоял, а люди отвечают "нам руководство сказало до четырех играть и все", — говорит он.

Подтверждает это и Галина, которая живет в доме за углом.

"Вечером тишина наступает. И в этой тишине это вопль просто... Все обращения наши пока тщетны. И никакой реакции мы не получили. Так и спим с этой музыкой", — жалуется женщина.

Что и говорить, если даже на видео Павла Калюка видно, как патрульная полиция просто проезжает мимо ночных гуляний в кафе.

"Никакой реакции (со стороны полиции — ред.). То есть меня это очень не то что огорчило, а разгневало", — говорит активист.

В заведении от "Сніданка"... убегают.

"Мы не даем интервью", — говорят в кафе на Подоле.

То есть объяснений ноль.

Как отмечает юрист Лаврентий Царук, контролировать уровень шума должны местные власти, полиция и Госпродспотребслужба. И за нарушение установлен штраф.

"Это 2500 гривен штрафа, статья 182, которая говорит, что в населенных пунктах после 22:00 вообще запрещено устраивать какой-то шум", — отмечает он.

Однако на запрос "Сніданку" Госпродпотребслужба сообщила, что, мол, ответственности не несут.

То же — с полицией. В ответе на официальный запрос отмечают, что комментировать эту ситуацию не готовы.

"Надо усиливать давление. Бороться не только с этими кафе, но и с полицейскими, которые не борются с этими заведениями. Ведь у них (у полицейских — ред.) есть рычаг — конфискация звукоусилительного оборудования", — отмечает Лаврентий Царук.

Поэтому пока единственный лайфхак от юриста — огласка.

Автор сюжета: Влада Грубич

Не помогает даже полиция: жители киевского Подола жалуются на громкую работу кафе по ночам

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