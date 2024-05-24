Более 100 картин из коллекции Медведчука изъяли и передали в музей (фото)

Почти все картины, обладающие исторической ценностью, — произведения известных украинских художников XX века.

Нацполиция изъяла и передала 112 картин экс-нардепа Медведчука в Музейный фонд.

Все они обладают культурной ценностью. Большинство из них – произведения известных украинских художников XX века, таких как Труш, Эрдели, Глущенко. Cейчас они хранятся в Национальном художественном музее Украины.

Об этом стало известно ТСН.ua.

Фото: ТСН.ua

В общей сложности, 264 произведения искусства разных авторов изъяли правоохранители Нацпола у Медведчука в рамках уголовных производств.

Фото: ТСН.ua

Ранее Министерство культуры и информационной политики призвало передать в художественные музеи арестованные картины Медведчука. Также там призвали провести экспертизу работ.

17 апреля АРМА заявило, что готовит к реализации 264 картины предателя. Тогда сообщалось, что все средства от продаж передадут в государственный бюджет.

Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля 2022 года.

22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы "Азова". Пятерых командиров гарнизона "Азовсталь" обменяли на 55 российских военных. В обмен на других бойцов, Украина отдала россиянам Медведчука.

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