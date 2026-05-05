Более 100 прилетов за неделю: Россия массированно уничтожает еще один важный город в Украине

Богодухов на Харьковщине более четырех лет считался относительно безопасным городом. Сюда от обстрелов РФ бежали тысячи переселенцев, а местные, несмотря на близость к границе, развивали бизнес. Однако последние две недели город становится постоянным объектом российского террора.

Более сотни прилетов менее чем за неделю, уничтоженные предприятия и человеческие дома — как город живет в новых реалиях, рассказала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Непрерывный огонь и методичное уничтожение

Сирены, жужжание дронов и взрывы стали новой повседневностью для города, расположенного в 20 километрах от границы. Оккупанты бьют методично: под огнем оказались почта, банк, хлебозавод, заправки и жилые дома.

Мэр города Владимир Белый отмечает, что такой интенсивности огня здесь не видели никогда за все время полномасштабного вторжения.

Владимир Белый, Богодуховский городской голова: «С 19 по 23 апреля были массированные обстрелы города Богодухова и всей Богодуховской громады. Задано разрушений больше, чем за четыре года войны. Вообще за почти пять суток было более 100-110 прилетов».

Бизнес под огнем: история Юлии Рябкой

Вместе с городом меняются и планы местных жителей. Юлия Рябка, которая открыла в Богодухове собственное дело по изготовлению зефирных цветов, теперь вынуждена паковать уцелевшее оборудование, чтобы уехать. Еще две недели назад она планировала расширение бизнеса.

Юлия Рябка, владелица бизнеса: «На 16 километров квадратных по 40 прилетов в день. И это за день. За сутки, мне кажется, было почти 60. Потому что я возле дома только насчитала 15 прилетов до 2 часов дня утром».

Последней каплей для Юлии стал ночной прилет прямо во двор ее многоэтажки. Женщина признается, что теперь боится ночевать дома, а ее семья потеряла два автомобиля.

«Авиационная изоляция» и новые реалии

Военные аналитики называют такой внезапный террор «авиационной изоляцией». Цель врага — запугать гражданских и уничтожить оборонительную логистику наших войск. Коммунальщики работают без выходных, чтобы латать повреждения, несмотря на постоянную опасность новых налетов.

Анна Сивмичана, директор КП «Господар»: «Работы очень много. Делаем уже практически без выходных. Очень опасно, потому что постоянно приходит, что летит, летит, летит».

Эвакуация и вера в возвращение

Богодухов долгое время был пристанищем для 18,5 тысяч переселенцев из Салтовки, Золочева и Сумщины. Теперь люди снова выезжают. По оценкам мэрии, город уже покинуло около 10% жителей.

Несмотря на это, Богодухов продолжает жить. Свет, вода и все службы работают. Большинство эвакуировавшихся планируют вернуться, как только в городе станет тише. В Институте изучения войны успокаивают: открытие нового фронта на этом участке пока считается маловероятным.

