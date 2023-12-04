"Более 100 ракет": эксперты назвали даты, на которые россияне, вероятно, планируют массированную атаку

Планируя массированный ракетный удар, враг будет ориентироваться на погодные условия, когда нагрузка на нашу энергетическую инфраструктуру будет максимальной.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Враг имеет в своем резерве 870 ракет. В прошлом году у него было 1600. Но обратите внимание, что в последнее время фактически каждую ночь россияне задействуют "Shahed". Эти БпЛА летают по довольно странным траекториям, не совсем логичным, кружат. Почему так? Поэтому что враг пытается выявить наши радары, пусковые установки, системы ПВО и противоракетной обороны. Враг формирует карту систем ПВО Украины, чтобы дальше, отыскивая определенные пробелы, нацеливать ракеты. Чтобы результативность ударов по нашей энергоинфраструктуре была максимальной", – говорит Селезнев.

К этому он добавляет: "Я остаюсь сторонником мнения, что врагу важно не только разрушить объекты инфраструктуры, но и логистические центры. В частности, мосты, большие железнодорожные узлы, электроподстанции, которые снабжают тяговой силой наши железнодорожные пути. Враг понимает, что как только Украина будет ощущать нехватку ресурсов по перемещению на том или ином участке фронта материально-технических запасов, там, соответственно, мы будем слабее на поле боя. Я уверен, что процесс, который проходит в Польше с той странной блокадой, это все не случайно. Это проявление гибридной агрессии со стороны Москвы".

Когда будет максимальная нагрузка энергосистемы

По словам Селезнева, это может произойти, когда в течение длительного времени будет морозная погода без оттепелей: "Когда в течение нескольких дней будет сохраняться серьезная минусовая температура. Когда будут нагрузки на энергосистему, тогда враг ударит. В тот момент, когда мы будем наиболее уязвимыми".

Резюмируя, Владислав Селезнев говорит, что враг вряд ли будет распылять свой ракетный запас, производя обстрелы небольшим количеством ракет: "Россияне будут максимально нагружать нашу систему ПВО для того, чтобы мы могли сбить не все ракеты. Даже сейчас, имея достаточно мощную систему мобильных огневых групп, работающих по БпЛА, все равно какое-то количество дронов прилетает и разрушает".

Сколько запустят ракет

На вопрос о том, каким количеством ракет одномоментно смогут ударить россияне, Селезнев отвечает так: "Одномоментный пуск ракет морского базирования типа "Калибр" враг может осуществить на уровне 56. Пуск может быть осуществлен как из Севастополя, так и из Новороссийска". По оценкам Селезнева, если кроме "Калибров" враг запустит ракеты воздушного и наземного базирования, то удар может иметь серьезные последствия и насчитывать более 100 ракет.

Могут ударить на праздники

Другой военный эксперт, Роман Свитан, считает, что с военной точки зрения нет смысла в нанесении массированного ракетного удара. "Чем больше ракет летит, тем больше в процентном соотношении мы сбиваем их. В таком случае задействованы все наши имеющиеся средства. Из 75 ракет можем уничтожить 74. Но если летит 10, то можем сбить 6-7, в зависимости от направления. Массированная ракетная атака возможна, если враг ставит информационную задачу, например, в канун Нового года или на Рождество. Россияне могут привязаться не так к Новому году, как к нашему Рождеству по новому стилю, 25 декабря. Возможна массированная атака – 50-70 ракет для того, чтобы показать, что они еще могут что-то запускать", – говорит Роман Свитан. По его оценкам, россиянам нужен год, чтобы восстановить стратегический резерв. "Но у них политические интересы более приоритетны, поэтому не исключаю, что возможны одна-две массированных атаки", – резюмирует Свитан.

К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что накануне зимы Россия накопила большой арсенал ракет для ударов по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте также: