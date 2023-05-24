Более 100 взрывов в день: Россия "стирает" поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами (фото)

Российская армия усилила обстрелы пограничных районов Сумской области. Враг каждый день терроризирует мирных жителей и уничтожает гражданскую инфраструктуру. В самые "горячие" дни в громадах фиксируют более 100 взрывов. Люди вынуждены жить в страхе или покидать свои дома из-за сумасшедшего соседа.

Сайт ТСН.ua пообщался с страдающими от оккупантов жителями Великой Писаревки и собрал все, что известно о ситуации в регионе.

Обстрелы не прекращаются ни на день

В течение последнего месяца обстрелы приграничья почти не прекращались ни на день. Об этом свидетельствуют данные, которые ежедневно публикует Сумская областная военная администрация.

Так, 5 мая россияне нанесли авиаудар управляемыми бомбами из истребителя по городу Глухов Сумской области. В тот же день оккупанты запустили ракеты с вертолета по Зноб-Новгородской общине. Пострадали десятки жилых домов и школа. Пятеро взрослых и ребенок получили ранения.

Авиаудар по Глухову Сумской области / Фото: Суспільне

С начала недели, 22 мая, россияне уже 31 раз обстреляли пограничные районы Сумщины. Враг применял против мирных жителей минометы, гранатометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, БПЛА и ракеты. Люди слышали не менее 158 взрывов.

Среди повреждений и разрушений – только гражданская инфраструктура. Россияне уничтожают жилые дома, автомобили, фермы, медицинские, образовательные учреждения, повреждают коммуникации. Постоянные обстрелы делают невозможным ведение хозяйства.

В результате российских атак без света остались более 1800 потребителей. По состоянию на 23 мая обесточены 19 населенных пунктов Белопольского, Великописаровского и Сумского района, сообщили в "Сумыоблэнерго". Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Поврежденный гараж в селе Павловка Сумской области / Фото: Суспільне

Погибают мирные жители

В Юнаковской общине 19 мая в результате российских обстрелов погибли три человека. Это работники "Сумыоблэнерго". Враг сбросил взрывчатку с БпЛА на автомобиль энергетиков. В это время они искали место повреждения воздушной линии, чтобы восстановить электроснабжение.

Кроме того, 10 мая в результате обстрела приграничья погиб один человек. Трое были ранены, в том числе ребенок.

Вырва в результате артобстрела в селе Павловка Сумской области / Фото: Суспільне

Школа в селе Павловка Сумской области / Фото: Суспільне

В Сумской области объявили эвакуацию

Враг настолько повысил огневое влияние, что 22 мая в Ахтырском районе объявили эвакуацию. В ОВА сообщили, что всех желающих будут перевозить в безопасные места, чтобы не допустить гибель местных жителей.

Больше всего от россиян на Сумщине сейчас страдает Великописаревская община. Ее глава Людмила Бирюкова рассказала ТСН.ua, что обстрелы участились и стали более интенсивными в течение последних трех дней. За это время в результате атак один человек пострадал, были повреждены 10 жилых домов.

Эвакуация из Великописаревской общины/Скриншот с видео Кордон.Медіа

“Население, кто не имеет собственного транспорта, а хочет временно покинуть территорию общины, имеет возможность воспользоваться муниципальным транспортом. Принимает соседняя Ахтырская громада. Есть предложения от других громад, за что мы им очень благодарны. Люди в основном едут к своим родственникам”, – прокомментировала ТСН.ua Людмила Бирюкова.

Секретарь Великописаревского поселкового совета Владимир Леонов сообщил ТСН.ua, что эвакуационными автобусами за два дня вывезли около 100 человек. По его словам, местные власти и дальше готовы оказывать помощь с эвакуацией. Однако, все желающие пока уехали, отметил он.

“Сегодня обстрелы продолжались, буквально до двух часов дня. Но уже не так активно, не так агрессивно, как было в понедельник и вторник, – рассказал ТСН.ua Владимир Леонов.

"Кордон.Медиа" сообщает, из Великописаревской общины выезжали в основном мамы с детьми и пожилые люди. Во время посадки жителей в эвакуационный автобус 22 мая российская армия нанесла удар по Великой Писаревке. Прилет произошел на улице поблизости, в домах вылетели стекла от взрывной волны.

Эвакуация из Великописаревской общины/Скриншот с видео Кордон.Медіа

Какая ситуация в Сумской области сейчас

Жительница Великой Писаревки Наталья рассказала ТСН.ua, что сейчас людей в поселке стало гораздо меньше. Женщина помогала организовать и координировать эвакуацию местных жителей. По ее словам, многие уезжали своими автомобилями.

“А мы помогали тем, у кого не было возможности уехать. Мы создавали группу, предоставляли мой номер телефона, и я людей координировала, куда нужно подойти и с чем", – отметила женщина.

Удар по детскому саду в Юнаковской общине 24 мая / Фото: Сумская ОВА

Еще одна местная жительница, которая не хочет разглашать свое имя, рассказала ТСН.ua, что по состоянию на 24 мая ситуация в поселке стала более-менее стабильной. Обстрелы были только утром.

“Конечно, у нас и тревога работает и есть укрытия. Три или четыре, где можно спрятаться, если я не ошибаюсь. Вообще люди работают, и магазины открывались. И тоже местные все... Поселковый совет и полиция, пожарная часть – все на местах, суд работает. Я бы не сказала, что все в один момент закрылось и всё. Люди есть, ходят по улицам”, – рассказала местная жительница.

Авиаудар по Великописаревской общине 24 мая / Фото: Сумская ОВА

Женщина добавила, что 22 мая уезжала из Великой Писаревки к родителям, когда российские обстрелы усилились.

“Но вернулась, более-менее стало стабильно, тише. Есть прилеты, есть обстрелы… Как-то уже привыкли, поэтому уже не так страшно.

В Сумской области объявили эвакуацию

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