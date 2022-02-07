Более 14 миллионов пользователей за два года: в чем секрет украинской "Дії"

Более 14 миллионов пользователей за два года: в чем секрет украинской "Дії"

В Украине создано около 6 тысяч хабов для бесплатных курсов компьютерной грамотности.

Всего за два года государство в смартфоне в Украине стало реальностью, без которой невозможно себе представить свою жизнь. В настоящее время в приложении "Дія" доступны десятки услуг, количество пользователей достигло более 14 миллионов человек.

О том, как страна училась пользоваться "Дією" и какие мифы существуют о ней, говорится 7 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Пользоваться государственными услугами онлайн украинцы научились достаточно быстро. Кому-то помогли родственники, кто-то пошел на специальные курсы.

В Украине создано около 6 тысяч хабов бесплатного образования, треть из них — в библиотеках. Скажем, через одну только столичную библиотеку искусств за два года прошло около тысячи слушателей. Желающих и теперь здесь много, на смену одной группе приходит другая.

“В группе примерно 10-15 человек. Больше нельзя, потому что нужно уделить внимание каждому отдельному человеку”, — рассказывает библиотекарь Ирина Кривенцова.

На государственном портале "Дія" уже более семи десятков услуг можно получить онлайн. Именно через приложение Евгений Середа узнал, что его счета заблокированы из-за неуплаченного кредита, которого он не брал. Оказывается, несколько лет назад мужчина потерял бумажные документы и на него оформили кредит.

С недавних пор при проверке кредитной истории приходит соответствующее уведомление в Действие. То есть через приложение можно мгновенно узнать об оформлении кредита. В Минцифре говорят, что таким образом удалось остановить семьсот мошеннических попыток.

"Наша идеальная картинка, которая, надеемся, будет через год-два, это когда чиновник проверяет информацию в реестре, а вы получаете об этом уведомление", — отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, пересмотр персональных данных чиновником или, например, врачом, может стать основанием для жалобы.

Во вторник, 8 февраля, Минцифры проведет четвертый и самый масштабный форум Diia Summit, на котором будут представлены новые услуги в "Дії". Среди них — возможность сменить место регистрации и "пошерить" техпаспорт на авто другому человеку через QR-код.

2 года "Дії": какими будут новые e-услуги и можно ли прожить без "Государства в смартфоне" | ТСН 19:30

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