Более 170 лет на двоих: волонтеры в летах из Кропивницкого своими изделиями помогают ВСУ и умиляют бойцов

Волонтеры друг с другом не знакомы, да и времени на это нет – плетут и шьют без остановки.

В Кропивницком украинском войске помогают волонтеры почтенного возраста. Обе переживают уже вторую войну, у обеих за плечами уже 9 лет волонтерства и мечта одна на двоих — дождаться победы Украины, говорится в ТСН.

В любую погоду 83-летняя Лида Тимофеевна с утра уже возле супермаркета, где под открытым небом она продает вышитые и сплетенные собственноручно вещи. На все вырученные деньги покупает военным на передовую носки. За последний год передала более двух тысяч пар. Все старательно записывает в тетрадь. "Что я покупаю — купила записала, купила записала", — рассказывает женщина.

На помощь войску тратит почти всю свою пенсию. Вместе с носками на передовую посылает конфеты с собственноручно написанными пожеланиями. “Почти каждый день она сидит и работает, работает и помогает нам. У меня просто нет слов — восхищаюсь этим человеком”, — говорит волонтер Наталья Мищенко.

Лидии Сергеевне уже 90 и подушки и одеяла для бойцов шьет с 14-го года. “Гололед и заходит в палатку женщина и говорит, помогите мне занести вещи. Мы выходим, а там стоит «кравчучка» полная вещей. В тот день она все это привезла из Николаевки пешком, потому что не смогла эту портняжку занести в транспорт”, — рассказывает волонтер Наталья.

Лидии Сергеевне уже 90

В этом году Лида решила сплести бойцам сто ковриков, чтобы в окопах было уютно и напоминало о доме. "Они сначала брали в блиндажи и на сиденье, а тогда, как мне сказал Антон, берут, будто частичка из дома, не все могут поехать домой и они берут этот круг и представляют, что они... частица дома", — говорит Лидия Сергеевна.

Разноцветные коврики обычно передает через волонтерский хаб, иногда бойцы и сами заезжают за подарками.

Волонтеры друг с другом не знакомы, да и времени на это нет – плетут и шьют без остановки. Мечтают дожить до победы и громко отпраздновать вместе со всеми украинцами.

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