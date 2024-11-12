"Более 200 ракет готовы к применению": Жданов предупредил о массированном ударе по Украине

Россия подняла в воздух около 30 самолетов ночью 11 ноября: Миг-31К, Ту-95МС, Ту-222М3, дозаправщик Ил-78М и Су-34. В Украине объявили воздушную тревогу и превентивно применили экстренные отключения света, впрочем, пусков ракет не произошло. Российская армия провела масштабную тренировку стратегической авиации.

Готов ли враг к атаке, когда она может состояться и сколько ракет может применить РФ, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия продемонстрировала свои возможности

По его словам, это могла быть "генеральная репетиция" массированного ракетного удара по Украине. С другой стороны, демонстрация готовности ударить в любой момент для психологического давления на гражданских украинцев.

"Что делает Путин? Сначала бьет рекорд по количеству применяемых против нас беспилотников — 145 за один налет. И тут же фактически демонстрирует, как будет проходить очередной массированный ракетный удар по нашей территории", – говорит Олег Жданов.

По его мнению, россияне пытаются показать свои возможности.

“Поэтому здесь как на параде – нужно как можно больше поднять. Всё, что можно. Они фактически показали сценарий, как это будет выглядеть, когда они будут делать боевые пуски”, — считает военный эксперт.

Враг готов применить около 200 ракет

Россия не наносила массированных ракетных ударов по Украине более 60 дней. За это время враг произвел около 200 ракет разных типов.

“Давайте начнем с того, что у них есть неприкосновенный запас. Около 900 ракет разных типов. Это еще летние данные, которые нам давал генерал Буданов. В месяц они производят, опять же, по данным нашей разведки, примерно до 100 ракет. Тоже разных типов. За исключением старых советских. Х-22 они не могут производить, Х-59 тоже. Х-101 они производят, Х-55, ракеты "Искандер-М" и "Искандер-К". Так что можно считать, что у них более 200 ракет готовы к применению. Это то, что они могли накопить за два месяца”, — говорит Олег Жданов.

Целями, вероятно, будет энергетика

Военный эксперт считает, что целью российской армии будут энергетическая инфраструктура Украины, ведь это самое слабое место нашей экономики. Поэтому следует готовиться к возможным отключениям света.

“Дело в том, что удары по энергетической инфраструктуре позволяют врагу погасить наши атомные станции. Как только исчезает нагрузка на реакторы, сразу автоматика переводит их в аварийный режим и запускается процесс остановки этих реакторов. А потом, чтобы их разогнать, нужно не одну неделю, чтобы вывести их из этого состояния. Поэтому они так и будут действовать”, — говорит Олег Жданов.

Ночью 11 ноября в Украине превентивно применили экстренные отключения электроэнергии. Олег Жданов пояснил, что когда отключение производит диспетчер, нагрузка сети заменяется специальными дизельными генераторами, которые есть на каждом реакторе.

"И этот генератор создает искусственную нагрузку и таким образом не дает снизить ему мощность, не дает ему перейти в аварийный режим остановки. Так что это верный шаг в плане сохранения энергетики. Затем просто по мере восстановления сетей и возможности подключения нагрузки, снижается эта искусственная нагрузка и постепенно переходит на промышленное производство, промышленную нагрузку атомных реакторов. Так работает атомная энергетика. В России об этом знают”, – рассказал Олег Жданов.

РФ ежедневно истощает ПВО "Шахедами"

Тем временем враг не прекращает ежедневные атаки "Шахедами" по Украине и, в частности, Киеву. По словам военного эксперта, таким образом РФ истощает нашу противовоздушную оборону. По его мнению, отразить российский массированный ракетный удар сейчас будет сложно.

"Думаю, что очень с большой натяжкой ПВО способна отбить. Особенно, если сценарий будет точно такой, как прошлой ночью. Когда сначала запустили около 100 беспилотников. Причем половина из роя "Шахедов" обычно оказываются "пустышками". Они истощают ПВО, а затем придет, допустим, волна ракет. Что мы можем отразить? Небольшой процент этих ракет – остальные могут достичь своих целей”, – считает Олег Жданов.

Когда Россия нанесет массированный ракетный удар

По мнению военного эксперта, в России ждут политической возможности, чтобы нанести массированный ракетный удар по Украине.

“Если бы Путину было выгодно, он уже нанес бы этот удар. Что-то его сдерживает, и он ждет какого-то политического случая, когда можно нанести этот удар. После вчерашней демонстрации можно полностью сказать, что они готовы. Если бы этот вылет был боевой, что бы мы получили? Массированный ракетный удар. Готовность есть, пилоты готовы, техника готова. Осталось только задеть ракеты и подняться в воздух с ними", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, в Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию. Накануне, 11 ноября, военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке. Под завалами спасатели обнаружили тела 32-летней женщины и троих детей. Младшему ребенку — два месяца.

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