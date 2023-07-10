Более 40 ударов по Волчанску заставили людей к эвакуации целой улицей

В Харьковской области волонтеры ежедневно вывозят из пограничных сел и городков десятки человек. Больше всего россияне бьют по Купянскому и Чугуевскому районам. Артиллерией уничтожают дома, гражданскую инфраструктуру, умышленно избивают по газопроводам и линиям электропередач. С каждым взрывом все больше людей решаются бежать оттуда, говорится в ТСН.

В пограничном Волчанске, где до России меньше четырех километров, тревоги не успевают сработать и россияне используют это. Бьют по городу и окрестным селам несколько раз в день. Впрочем, многие жители остаются здесь жить.

Кто же решается выезжать, за теми приезжают волонтеры, двигаться нужно быстро, ведь дорога опасна. Сюда долетают ударные вражеские дроны и получает артиллерия, но к этому волонтеры уже привыкли. С сумками и чемоданами ждет выезд половина улицы. Те, кто остаются со слезами, провожают родных.

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В основном едут мамочки с детьми, самому маленькому пассажиру всего 4 месяца. Мужчины остаются в хозяйстве. Люди решили уехать, потому что была адская ночь накануне. Оккупанты непрерывно били по городу несколько часов, люди насчитали 4 десятка прилетов. Трое только на одной улице получили ранения.

Автобус полностью забит пакетами. Люди пытаются унести с собой все, что могут. Понимают, что домой вернутся нескоро. Когда бусы прибывают в областной центр, первое, что делают волонтеры – расселяют людей. В основном, в общежития, на первое время снабжают продуктами, средствами гигиены. “До момента, пока они не адаптируются в социуме, не получат там каких-либо выплат, чтобы снимать себе жилье, или они примут решение быть на социальном общежитии в Харькове. Здесь у нас есть дети с инвалидностью. Для них абсолютно отдельная программа по лечению в клинике "Охматдет" в Киеве, бесплатно", — рассказывает волонтер Артур.

С начала большой войны из приграничья Харьковщины волонтеры вывезли более 17 тысяч человек, но многие остаются. В настоящее время областные власти рассматривают вопрос о принудительной эвакуации детей из пяти пограничных сел Волчанской общины.

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