Более 40 застенков с бесчеловечными условиями по всей России: правозащитники рассказали, где и как содержат пленных украинцев

Украинских пленных в России держат по меньшей мере в 42 тюрьмах, следственных изоляторах и лагерях от Брянска до Иркутска, об этом заявляют эксперты Медийной инициативы по правам человека, говорится в ТСН.

Уже почти полтора года они опрашивают вышедших из плена украинцев и так узнают, где и в каких условиях держат военнопленных и гражданских заложников россияне.

Места в тюрьмах захватчики готовили еще до полномасштабного наступления, рассказывают в Медийной инициативе. Однако оккупанты не рассчитали, сколько будет длиться война, так что мест понадобилось в разы больше. “Многие военные отмечают, что в их камерах были доварены дополнительные спальные места, поскольку очевидно россияне не рассчитывали на такое большое количество пленных. Камеры, рассчитанные на 2 или 4 человека, были тесными, туда селили восемь-десять человек”, — рассказывает журналистка-расследовательница МИПЧ Мария Климик.

Сейчас, по данным правозащитников, Россия содержит более десяти тысяч украинцев. Условия – бесчеловечные – пленников пытают физически и психологически, не дают есть, запрещают писать письма, и рассказывают, что Украина от них открестилась. А еще постоянно перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы не дать "Красному кресту" понять, кто и где находится.

"Важно понимать, что за стенами всех этих более сорока мест содержания нет посторонних наблюдателей, в этих местах содержания происходят страшные вещи, пытки, нам известны смерти военнослужащих", — сообщает координатор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко.

Накануне ТСН рассказала историю возвращения из плена пограничника Александра Бевзюка-Волошина. 35-летний мужчина рассказал, что пленники на день рождения дарили друг другу хлеб, и даже отмечали государственные праздники, правда, гимн приходилось петь шепотом.

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