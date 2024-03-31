Более 50 тысяч гривен в месяц: сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Днепре, Львове и других городах

Цены на квартиры в разных районах крупных городов.

Аренда квартиры в Киеве на конец апреля 2024 года в среднем стоит более 51 тысячи гривен. Снять однокомнатную квартиру можно от пяти тысяч гривен. Цены в Днепре немного меньше, но в то же время держатся на высоком уровне.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Хмельницком, читайте в материале ТСН.ua.

Стоимость аренды квартир в Киеве

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 51 285 грн. Средняя цена за м² — 592 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве по районам:

Голосеевский — 47 340 грн

Дарницкий — 31 363 грн

Деснянский — 11 441 грн

Днепровский — 39 450 грн

Оболонский — 39 450 грн

Печерский — 67 065 грн

Подольский — 47 261 грн

Святошинский — 35 505 грн

Соломенский — 35 505 грн

Шевченковский — 51 285 грн

Однокомнатные квартиры в Киеве

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 4 950 грн. За такую сумму предлагается жилье с косметическим ремонтом в Святошинском районе. Площадь квартиры 35 м², она меблирована и укомплектована техникой.

Квартира в Киеве/dom.ria.com

Смарт-квартиру со свежим ремонтом в Деснянском районе рядом с метро можно арендовать за 7 800 грн. Ее площадь 24 м2. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой.

Квартира в Киеве/dom.ria.com

Большая однокомнатная квартира на пятом этаже многоэтажки в Деснянском районе сдается за 8 000 грн. В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Квартира в Киеве/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Днепре

Средняя стоимость аренды квартиры в Днепре по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 20 895 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.

Цены на аренду квартир в Днепре по районам:

Амур-Нижнеднепровский — 14 992 грн

Индустриальный — 12 513 грн

Новокодакский — 9 995 грн

Самарский — 7 988 грн

Соборный — 21 997 грн

Центральный — 19 990 грн

Чечеловский — 13 497 грн

Шевченковский — 19 990 грн

Однокомнатная квартира в Днепре.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре стартуют от 5 500 грн. За такую сумму можно снять малосемейку на жилом массиве "Тополь-2".

Квартира в Днепре/dom.ria.com

Смарт-квартиру площадью 20 м² на жилом массиве Победа-6 сдают за 6 000 грн. В ней выполнен косметический ремонт, есть мебель и техника.

Квартира в Днепре/dom.ria.com

За 7 500 грн. в Днепре сдают квартиру площадью 38 м². В ней выполнен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника.

Квартира в Днепре/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир во Львове.

Средняя стоимость аренды квартиры во Львове по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 19 675 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.

Цены на аренду квартир во Львове по районам:

Галицкий — 19 990 грн

Железнодорожный — 17 511 грн

Лычаковский — 17 708 грн

Сыховский — 17 117 грн

Франковский — 19 006 грн

Шевченковский — 21 643 грн

Однокомнатные квартиры во Львове

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове стартуют от 6 000 грн. За такую сумму можно снять, например, жилье площадью 25 м2 в 10 минутах от центра города. В квартире есть вся необходимая для жизни мебель и техника.

Квартира во Львове/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Ивано-Франковске

Средняя стоимость аренды квартиры в Ивано-Франковске по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 13 654 грн. Средняя цена за м² — 236 грн.

Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске по районам:

Арсенал — 19 675 грн

Бам — 13 773 грн

Братья — 12 002 грн

Вокзал — 11 805 грн

Горка — 10 900 грн

Городок — 7 988 грн

Ивасюка Надречная — 11 018 грн

Калиновая Слобода — 15 740 грн

Кант — 17 708 грн

Каскад — 11 805 грн

Кишлак — 8 500 грн

Княгинин — 12 986 грн

Коновальца Чорновола — 12 986 грн

Майзли — 9 995 грн

Набережная — 17 708 грн

Набережная Княгинин — 13 773 грн

Опришевцы — 11 884 грн

Посечная — 9 995 грн

Позитрон — 10 506 грн

Рень — 11 412 грн

Центр — 13 812 грн

Чукаловка — 9 838 грн

Однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске

Цены на однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске стартуют от 5 500 грн. Жилье площадью 40 м² расположено в районе Ивасюка Надречная. В квартире давно не делали ремонт, однако есть вся необходимая мебель и техника.

Квартира в Ивано-Франковске/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Хмельницком

Средняя стоимость аренды квартиры в Хмельницком по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 10 506 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.

Цены на аренду квартир в Хмельницком по районам:

Автовокзал №1 — 9 483 грн

Выставка – 9 995 грн

Гречаны — 7 240 грн

Гречаны ближние — 7 988 грн

Гречневые дальние — 7 516 грн

Дубовое — 8 264 грн

Заготовка Зерно — 7 988 грн

Зал. вокзал — 9 995 грн

Заречье — 12 002 грн

Молодежный — 12 513 грн

Горизонт — 9 011 грн

Озерная — 9 995 грн

Юго-Западный — 9 995 грн

Раковое — 7 516 грн

Тарабановка — 9 011 грн

Центр — 12 002 грн

Сахарный завод — 7 004 грн

Однокомнатные квартиры в Хмельницком

Самая дешевая однокомнатная квартира в Хмельницком стоит 3 500 грн. в месяц. Она расположена в районе Гречаны, площадью 30 м². Квартира в жилом состоянии, меблирована, однако без техники.

Квартира в Хмельницком/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Одессе

Средняя стоимость аренды квартиры в Одессе по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 11 530 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.

Цены на аренду квартир в Одессе по районам:

Киевский — 7 516 грн

Пересыпский — 6 493 грн

Приморский — 12 199 грн

Хаджибейский — 5 706 грн

Однокомнатные квартиры в Одессе

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 2 500 грн. в месяц. За такую сумму можно арендовать смарт-квартиру площадью 20 кв. Она меблирована и укомплектована техникой.

Квартира в Одессе/dom.ria.com

За 4 500 грн. в Одессе можно снять квартиру площадью 36 м². Она оборудована всем необходимым для жизни.

Квартира в Одессе/dom.ria.com

Напомним, в Украине дорожает недвижимость. Эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.

Читайте также: