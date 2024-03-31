Более 50 тысяч гривен в месяц: сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Днепре, Львове и других городах

Цены на квартиры в разных районах крупных городов.
Аренда квартиры в Киеве на конец апреля 2024 года в среднем стоит более 51 тысячи гривен. Снять однокомнатную квартиру можно от пяти тысяч гривен. Цены в Днепре немного меньше, но в то же время держатся на высоком уровне.
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Хмельницком, читайте в материале ТСН.ua.
Стоимость аренды квартир в Киеве
Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 51 285 грн. Средняя цена за м² — 592 грн.
Цены на аренду квартир в Киеве по районам:
- Голосеевский — 47 340 грн
- Дарницкий — 31 363 грн
- Деснянский — 11 441 грн
- Днепровский — 39 450 грн
- Оболонский — 39 450 грн
- Печерский — 67 065 грн
- Подольский — 47 261 грн
- Святошинский — 35 505 грн
- Соломенский — 35 505 грн
- Шевченковский — 51 285 грн
Однокомнатные квартиры в Киеве
Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 4 950 грн. За такую сумму предлагается жилье с косметическим ремонтом в Святошинском районе. Площадь квартиры 35 м², она меблирована и укомплектована техникой.
Смарт-квартиру со свежим ремонтом в Деснянском районе рядом с метро можно арендовать за 7 800 грн. Ее площадь 24 м2. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой.
Большая однокомнатная квартира на пятом этаже многоэтажки в Деснянском районе сдается за 8 000 грн. В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
Стоимость аренды квартир в Днепре
Средняя стоимость аренды квартиры в Днепре по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 20 895 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.
Цены на аренду квартир в Днепре по районам:
- Амур-Нижнеднепровский — 14 992 грн
- Индустриальный — 12 513 грн
- Новокодакский — 9 995 грн
- Самарский — 7 988 грн
- Соборный — 21 997 грн
- Центральный — 19 990 грн
- Чечеловский — 13 497 грн
- Шевченковский — 19 990 грн
Однокомнатная квартира в Днепре.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре стартуют от 5 500 грн. За такую сумму можно снять малосемейку на жилом массиве "Тополь-2".
Смарт-квартиру площадью 20 м² на жилом массиве Победа-6 сдают за 6 000 грн. В ней выполнен косметический ремонт, есть мебель и техника.
За 7 500 грн. в Днепре сдают квартиру площадью 38 м². В ней выполнен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника.
Стоимость аренды квартир во Львове.
Средняя стоимость аренды квартиры во Львове по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 19 675 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.
Цены на аренду квартир во Львове по районам:
- Галицкий — 19 990 грн
- Железнодорожный — 17 511 грн
- Лычаковский — 17 708 грн
- Сыховский — 17 117 грн
- Франковский — 19 006 грн
- Шевченковский — 21 643 грн
Однокомнатные квартиры во Львове
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове стартуют от 6 000 грн. За такую сумму можно снять, например, жилье площадью 25 м2 в 10 минутах от центра города. В квартире есть вся необходимая для жизни мебель и техника.
Стоимость аренды квартир в Ивано-Франковске
Средняя стоимость аренды квартиры в Ивано-Франковске по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 13 654 грн. Средняя цена за м² — 236 грн.
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске по районам:
- Арсенал — 19 675 грн
- Бам — 13 773 грн
- Братья — 12 002 грн
- Вокзал — 11 805 грн
- Горка — 10 900 грн
- Городок — 7 988 грн
- Ивасюка Надречная — 11 018 грн
- Калиновая Слобода — 15 740 грн
- Кант — 17 708 грн
- Каскад — 11 805 грн
- Кишлак — 8 500 грн
- Княгинин — 12 986 грн
- Коновальца Чорновола — 12 986 грн
- Майзли — 9 995 грн
- Набережная — 17 708 грн
- Набережная Княгинин — 13 773 грн
- Опришевцы — 11 884 грн
- Посечная — 9 995 грн
- Позитрон — 10 506 грн
- Рень — 11 412 грн
- Центр — 13 812 грн
- Чукаловка — 9 838 грн
Однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске
Цены на однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске стартуют от 5 500 грн. Жилье площадью 40 м² расположено в районе Ивасюка Надречная. В квартире давно не делали ремонт, однако есть вся необходимая мебель и техника.
Стоимость аренды квартир в Хмельницком
Средняя стоимость аренды квартиры в Хмельницком по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 10 506 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.
Цены на аренду квартир в Хмельницком по районам:
- Автовокзал №1 — 9 483 грн
- Выставка – 9 995 грн
- Гречаны — 7 240 грн
- Гречаны ближние — 7 988 грн
- Гречневые дальние — 7 516 грн
- Дубовое — 8 264 грн
- Заготовка Зерно — 7 988 грн
- Зал. вокзал — 9 995 грн
- Заречье — 12 002 грн
- Молодежный — 12 513 грн
- Горизонт — 9 011 грн
- Озерная — 9 995 грн
- Юго-Западный — 9 995 грн
- Раковое — 7 516 грн
- Тарабановка — 9 011 грн
- Центр — 12 002 грн
- Сахарный завод — 7 004 грн
Однокомнатные квартиры в Хмельницком
Самая дешевая однокомнатная квартира в Хмельницком стоит 3 500 грн. в месяц. Она расположена в районе Гречаны, площадью 30 м². Квартира в жилом состоянии, меблирована, однако без техники.
Стоимость аренды квартир в Одессе
Средняя стоимость аренды квартиры в Одессе по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 11 530 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.
Цены на аренду квартир в Одессе по районам:
- Киевский — 7 516 грн
- Пересыпский — 6 493 грн
- Приморский — 12 199 грн
- Хаджибейский — 5 706 грн
Однокомнатные квартиры в Одессе
Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 2 500 грн. в месяц. За такую сумму можно арендовать смарт-квартиру площадью 20 кв. Она меблирована и укомплектована техникой.
За 4 500 грн. в Одессе можно снять квартиру площадью 36 м². Она оборудована всем необходимым для жизни.
Напомним, в Украине дорожает недвижимость. Эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.
Читайте также: