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Более 50 тысяч гривен в месяц: сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Днепре, Львове и других городах

Более 50 тысяч гривен в месяц: сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Днепре, Львове и других городах

Сколько стоит аренда квартиры в Украине. / Фото: ТСН.ua

Цены на квартиры в разных районах крупных городов.

Аренда квартиры в Киеве на конец апреля 2024 года в среднем стоит более 51 тысячи гривен. Снять однокомнатную квартиру можно от пяти тысяч гривен. Цены в Днепре немного меньше, но в то же время держатся на высоком уровне.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Хмельницком, читайте в материале ТСН.ua.

Стоимость аренды квартир в Киеве

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 51 285 грн. Средняя цена за м² — 592 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве по районам:

  • Голосеевский — 47 340 грн
  • Дарницкий — 31 363 грн
  • Деснянский — 11 441 грн
  • Днепровский — 39 450 грн
  • Оболонский — 39 450 грн
  • Печерский — 67 065 грн
  • Подольский — 47 261 грн
  • Святошинский — 35 505 грн
  • Соломенский — 35 505 грн
  • Шевченковский — 51 285 грн

Однокомнатные квартиры в Киеве

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 4 950 грн. За такую сумму предлагается жилье с косметическим ремонтом в Святошинском районе. Площадь квартиры 35 м², она меблирована и укомплектована техникой.

Квартира в Киеве/dom.ria.com / ©
Квартира в Киеве/dom.ria.com

Смарт-квартиру со свежим ремонтом в Деснянском районе рядом с метро можно арендовать за 7 800 грн. Ее площадь 24 м2. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой.

Квартира в Киеве/dom.ria.com / ©
Квартира в Киеве/dom.ria.com

Большая однокомнатная квартира на пятом этаже многоэтажки в Деснянском районе сдается за 8 000 грн. В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Квартира в Киеве/dom.ria.com / ©
Квартира в Киеве/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Днепре

Средняя стоимость аренды квартиры в Днепре по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 20 895 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.

Цены на аренду квартир в Днепре по районам:

  • Амур-Нижнеднепровский — 14 992 грн
  • Индустриальный — 12 513 грн
  • Новокодакский — 9 995 грн
  • Самарский — 7 988 грн
  • Соборный — 21 997 грн
  • Центральный — 19 990 грн
  • Чечеловский — 13 497 грн
  • Шевченковский — 19 990 грн

Однокомнатная квартира в Днепре.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре стартуют от 5 500 грн. За такую сумму можно снять малосемейку на жилом массиве "Тополь-2".

Квартира в Днепре/dom.ria.com / ©
Квартира в Днепре/dom.ria.com

Смарт-квартиру площадью 20 м² на жилом массиве Победа-6 сдают за 6 000 грн. В ней выполнен косметический ремонт, есть мебель и техника.

Квартира в Днепре/dom.ria.com / ©
Квартира в Днепре/dom.ria.com

За 7 500 грн. в Днепре сдают квартиру площадью 38 м². В ней выполнен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника.

Квартира в Днепре/dom.ria.com / ©
Квартира в Днепре/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир во Львове.

Средняя стоимость аренды квартиры во Львове по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 19 675 грн. Средняя цена за м² — 354 грн.

Цены на аренду квартир во Львове по районам:

  • Галицкий — 19 990 грн
  • Железнодорожный — 17 511 грн
  • Лычаковский — 17 708 грн
  • Сыховский — 17 117 грн
  • Франковский — 19 006 грн
  • Шевченковский — 21 643 грн

Однокомнатные квартиры во Львове

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове стартуют от 6 000 грн. За такую сумму можно снять, например, жилье площадью 25 м2 в 10 минутах от центра города. В квартире есть вся необходимая для жизни мебель и техника.

Квартира во Львове/dom.ria.com / ©
Квартира во Львове/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Ивано-Франковске

Средняя стоимость аренды квартиры в Ивано-Франковске по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 13 654 грн. Средняя цена за м² — 236 грн.

Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске по районам:

  • Арсенал — 19 675 грн
  • Бам — 13 773 грн
  • Братья — 12 002 грн
  • Вокзал — 11 805 грн
  • Горка — 10 900 грн
  • Городок — 7 988 грн
  • Ивасюка Надречная — 11 018 грн
  • Калиновая Слобода — 15 740 грн
  • Кант — 17 708 грн
  • Каскад — 11 805 грн
  • Кишлак — 8 500 грн
  • Княгинин — 12 986 грн
  • Коновальца Чорновола — 12 986 грн
  • Майзли — 9 995 грн
  • Набережная — 17 708 грн
  • Набережная Княгинин — 13 773 грн
  • Опришевцы — 11 884 грн
  • Посечная — 9 995 грн
  • Позитрон — 10 506 грн
  • Рень — 11 412 грн
  • Центр — 13 812 грн
  • Чукаловка — 9 838 грн

Однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске

Цены на однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске стартуют от 5 500 грн. Жилье площадью 40 м² расположено в районе Ивасюка Надречная. В квартире давно не делали ремонт, однако есть вся необходимая мебель и техника.

Квартира в Ивано-Франковске/dom.ria.com / ©
Квартира в Ивано-Франковске/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Хмельницком

Средняя стоимость аренды квартиры в Хмельницком по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 10 506 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.

Цены на аренду квартир в Хмельницком по районам:

  • Автовокзал №1 — 9 483 грн
  • Выставка – 9 995 грн
  • Гречаны — 7 240 грн
  • Гречаны ближние — 7 988 грн
  • Гречневые дальние — 7 516 грн
  • Дубовое — 8 264 грн
  • Заготовка Зерно — 7 988 грн
  • Зал. вокзал — 9 995 грн
  • Заречье — 12 002 грн
  • Молодежный — 12 513 грн
  • Горизонт — 9 011 грн
  • Озерная — 9 995 грн
  • Юго-Западный — 9 995 грн
  • Раковое — 7 516 грн
  • Тарабановка — 9 011 грн
  • Центр — 12 002 грн
  • Сахарный завод — 7 004 грн

Однокомнатные квартиры в Хмельницком

Самая дешевая однокомнатная квартира в Хмельницком стоит 3 500 грн. в месяц. Она расположена в районе Гречаны, площадью 30 м². Квартира в жилом состоянии, меблирована, однако без техники.

Квартира в Хмельницком/dom.ria.com / ©
Квартира в Хмельницком/dom.ria.com

Стоимость аренды квартир в Одессе

Средняя стоимость аренды квартиры в Одессе по данным сайта по поиску недвижимости dom.ria.com составляет 11 530 грн. Средняя цена за м² — 197 грн.

Цены на аренду квартир в Одессе по районам:

  • Киевский — 7 516 грн
  • Пересыпский — 6 493 грн
  • Приморский — 12 199 грн
  • Хаджибейский — 5 706 грн

Однокомнатные квартиры в Одессе

Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 2 500 грн. в месяц. За такую сумму можно арендовать смарт-квартиру площадью 20 кв. Она меблирована и укомплектована техникой.

Квартира в Одессе/dom.ria.com / ©
Квартира в Одессе/dom.ria.com

За 4 500 грн. в Одессе можно снять квартиру площадью 36 м². Она оборудована всем необходимым для жизни.

Квартира в Одессе/dom.ria.com / ©
Квартира в Одессе/dom.ria.com

Напомним, в Украине дорожает недвижимость. Эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.

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