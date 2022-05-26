Более 70 котов в одном микроавтобусе: как супруги из Харькова спасали от войны пушистиков

Более 70 котов в одном микроавтобусе: как супруги из Харькова спасали от войны пушистиков

Более 70 котов в одном микроавтобусе. Харьковчане Татьяна и Андрей, убегая от войны, спасли всех жителей своего домашнего частного приюта.

Хотя решение покинуть родной город им пришлось не легко. Ведь, несмотря на постоянные обстрелы россиян, помогали животным и людям: лекарствами и продуктами. В настоящее время супруги вместе с хвостатыми обживаются в Черкасской области.

О необычных переселенцах в эфире марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Более семидесяти кошек Татьяна и Андрей, убегая от войны, привезли в Черкасскую область из Харькова. В настоящее время животных 53. Часть недавно была переправлена в Европу — в новые семьи.

Заботиться о хвостатых супругах начали в 2014 году. Создали частный приют в своей арендованной и квартире родителей. Всех лечили и делали прививки. Когда же война добралась до Харькову – стали заботиться о котах и собаках еще более упорно. Подкармливали, ездя по разрушенным кварталам города. А пушистых бездомных стало очень много: чьи-то хозяева погибли, кого-то люди бросили прямо на улице.

Помогали и местным жителям. Лекарства и продукты для харьковчан и животных развозили, когда российские оккупанты беспрестанно обстреливали город. Помогали также эвакуировать людей. Сами же, несмотря на опасность, уезжать не хотели. На эвакуацию решились только в середине апреля. Когда россияне били уже совсем близко от их дома. Более семидесяти кошек увозили в микроавтобусе. Чтобы оставить даже кого-то даже речи не было. Кроме кошек прихватили еще несколько собак и морскую свинку Пульку. На нее наткнулись в харьковском подвале.

Временное убежище нашли в Черкасской области — в эко-усадьбе Юрия. Он занимается зеленым туризмом. Что животных так много и могут повредить имущество – мужчину не испугало.

Супруги покинули Харьков не зря. Через несколько дней после отъезда оккупанты их район накрыли мощным огнем. Сейчас Татьяна и Андрей наслаждаются тишиной и местными видами. Но больше всего занимаются поиском новых хозяев для подопечных. Верят, что найдутся люди, которые полюбят этих пушистиков не меньше, чем они. Хотя, признаются, с несколькими котами распрощаться все же не готовы – оставят себе.

Стоит отметить, что от начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было спасено много домашних собак и кошек, ставших героями и символами отважности и несокрушимости украинского народа. О них можно прочитать в нашем материале.

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