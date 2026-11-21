Деньги

Реклама

Больше всего в Украине, по статистике сайтов по поиску работы, сегодня зарабатывают штукатуры, фасадщики, айтишники и маркетологи. Медианная зарплата первой составляет 85 тысяч гривен в месяц. В то же время, высокие зарплаты предлагают не только представителям строительных профессий.

Кто получает самые большие зарплаты, в каких городах Украины платят больше, рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Работа в Украине: какие профессии приносят больше денег

По статистике OLX, самые высокие медианные зарплаты за последний месяц зафиксировали в строительной отрасли. Абсолютными лидерами стали штукатуры, которым работодатели предлагают в среднем 85 тысяч гривен в месяц.

Реклама

Для сравнения, в 2026 году прожиточный минимум в Украине составляет 3328 гривен. А заработок штукатуров почти в 26 раз превышает этот показатель.

Чуть меньше получают фасадники — около 70 тысяч гривен. Медианная зарплата каменщиков составляет 66 011 гривен, а плиточников — 65 тысяч гривен.

В то же время, разнорабочим на строительстве предлагают значительно более скромные суммы — около 20 766 гривен в месяц.

Высокие зарплаты есть и в транспортной отрасли. Больше всего среди представителей этой сферы зарабатывают дальнобойщики — 65 тысяч гривен. Водителям предлагают около 41 600 гривен, комплектующим — 41 250 гривен, курьерам — 40 тысяч гривен. Грузчики получают в среднем 23125 гривен.

Реклама

На производстве самые высокие медиа зарплаты имеют технологи — 69 022 гривны. Также работодатели готовы платить:

конструкторам — 57 812 грн

механикам — 47 100 грн

электрикам — 46 000 грн

операторам станков с ЧПУ — 46 000 грн

столярам — 44 375 грн

сборщикам мебели — 43 125 грн

В то же время токарям предлагают около 33 750 гривен, сборщикам — 36 250 гривен, а слесарям — 23 тысячи гривен.

В торговле и продажах больше всего зарабатывают менеджеры по работе с клиентами. Их медиа зарплата составляет 48 тысяч гривен. Менеджеры по продажам и торговым представителям могут рассчитывать примерно на 40 тысяч гривен.

Продавцам-консультантам предлагают 30 тысяч гривен, промоутерам — 25 тысяч гривен, продавцам — 24 250 гривен.

Реклама

Кому еще предлагают высокие зарплаты

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине в ноябре 2026 года составляет 31 тысячу гривен. Расчет сделан на основе 185 238 вакансий, размещенных на сайте. В то же время по официальным данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата штатного работника по итогам сентября 2026 достигла 33 153 грн.

Если же посмотреть на отдельные должности, суммы оказываются значительно выше. Самую среднюю зарплату среди представленных профессий предлагают начальникам отдела маркетинга — 85 тысяч гривен в месяц.

В список высокооплачиваемых должностей также попали:

Full stack программист — 83 500 грн

финансовый директор — 82 500 грн

водитель-международник — 77 500 грн

директор по строительству — 75 000 грн

руководитель отдела продаж — 75 000 грн

директор СТО — 75 000 грн

операционный директор — 72 500 грн

бизнес-аналитик — 72 500 грн

полиграфолог — 70 000 грн

За год больше выросла зарплата директоров по строительству — на 50%. Также существенно повысилась оплата труда Full stack программистов — на 39%, водителей-международников — на 29% и бизнес-аналитиков — на 21%.

В то же время среди должностей с зарплатой от 65 до 70 тысяч гривен есть программисты ЧПУ, менеджеры партнерских программ, медиабайеры, автомаляры, стоматологи и руководители отделов снабжения.

В каких городах Украины платят больше всего

Уровень зарплат заметно отличается в зависимости от города. По статистике, самую высокую среднюю оплату труда среди украинских городов предлагают в Киеве — 37 500 гривен в месяц.

Среди других городов с относительно высокими зарплатами:

Львов — 33 300 грн

Ужгород — 31 000 грн

Днепр — 30 000 грн

Одесса — 30 000 грн

Ивано-Франковск — 30 000 грн

Тернополь — 29 500 грн

Черновцы — 29 000 грн

Черкассы — 28 500 грн

Хмельницкий — 28 000 грн

В Харькове средняя зарплата составляет 27 500 гривен, в Ровно — 27 500 гривен, в Луцке — 27 тысяч гривен.

Низшие показатели в Сумах — 22 700 гривен, Херсоне — 22 500 гривен, Кривом Роге и Чернигове — по 24 тысячи гривен.

В то же время, средняя зарплата для дистанционной работы составляет 37 500 гривен — столько же, сколько и в Киеве.

Новости партнеров

Новости партнеров