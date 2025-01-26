Более 90 тысяч гривен в месяц: в Украине выросли зарплаты — кто и сколько получает

Кто получает больше всего.

Средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла до 22 500 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года. Больше всего работники получают в Киеве. На некоторых должностях зарплата составляет 90 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Кто получает больше всего – читайте в материале ТСН.ua.

Отметим, что, по официальным данным Министерства экономики, средняя зарплата в Украине составляет 20 985 грн. В 2024 году она выросла на 20,3%.

Цифры в статистике на сайтах по поиску работы несколько отличаются. Медиана заработной платы рассчитывается по данным из тысяч вакансий, размещенных за последние три месяца.

Кто получает самую большую зарплату в Украине

Самая средняя зарплата в Украине предлагается работникам в должности управляющий недвижимостью — 75 тысяч гривен. Интересно, что по этой должности зафиксировали самый большой рост за год — на 81%.

Чуть меньше, 72 тысячи гривен в месяц, в среднем предлагают Fullstack-разработчикам.

На третьем месте в рейтинге директор по маркетингу с зарплатой 70 тысяч гривен. На других должностях зарплаты такие:

Кто получает самую большую зарплату в Украине/Work.ua

Какие зарплаты в Киеве

Средняя зарплата в Киеве остается самой высокой в Украине. Наибольшую зарплату – в среднем 90 тысяч гривен – предлагают в должности финансовый директор.

Топ-менеджеры и директора по маркетингу получают около 75 тысяч гривен. Руководителям отдела продаж предлагают в среднем 70 тысяч гривен. По 60 тысяч гривен в месяц в среднем получают риэлтор и стоматолог.

На других должностях зарплаты такие:

Кто получает самую большую зарплату в Киеве/Work.ua

Кто получает меньше всего

Самые маленькие зарплаты в Украине получают руководители кружков, вахтеры и библиотекари – по 9 тысяч гривен в месяц. Чуть больше получают:

Кто получает самую маленькую зарплату в Украине/Work.ua

Напомним, зарплаты госслужащих выросли: кто получает более 300 тысяч.

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