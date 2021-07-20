Более полумиллиона гривен: на Закарпатье мужчина обокрал пункт обмена валют

Злоумышленник готовился к краже и следил за кассиром.
В Берегово на Закарпатье задержали мужчину, который обворовал пункт обмена валют.
Об этом сообщает ТСН.Ранок 20 июля.
Злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Он, похоже, тщательно готовился к краже — длительное время следил за графиком кассира. И в удобное время, когда он оставил обменник, за считанные минуты открыл дверь отмычкой, а затем и сейф.
Мужчина вынес более полумиллиона гривен.
Правоохранители оперативно выследили злоумышленника и нагрянули к нему домой с обыском.
Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.