Более полумиллиона гривен: на Закарпатье мужчина обокрал пункт обмена валют

Более полумиллиона гривен: на Закарпатье мужчина обокрал пункт обмена валют

Злоумышленник готовился к краже и следил за кассиром.

В Берегово на Закарпатье задержали мужчину, который обворовал пункт обмена валют.

Об этом сообщает ТСН.Ранок 20 июля.

Злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Он, похоже, тщательно готовился к краже — длительное время следил за графиком кассира. И в удобное время, когда он оставил обменник, за считанные минуты открыл дверь отмычкой, а затем и сейф.

Мужчина вынес более полумиллиона гривен.

Правоохранители оперативно выследили злоумышленника и нагрянули к нему домой с обыском.

Новости Украины: на Закарпатье задержали мужчину, который обворовал пункт обмена валют

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.

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