Более семи десятков журналистов, погибших за время независимости, поименно вспомнили во время панихиды

Более семи десятков журналистов, погибших за время независимости, поименно вспомнили во время панихиды

Нападения на работников СМИ до сих пор не редкость.

Более семи десятков репортеров, операторов и фотокоров погибли за время независимости. Всех их сегодня поименно вспоминали во время панихиды в церкви Святого Николая Набережного.

Об этом 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Именно здесь похоронен Георгий Гонгадзе. В 2000 году его также убили из-за профессиональной деятельности, а заказчиков до сих пор не установили. В Союзе журналистов Украины говорят — нападения на работников СМИ до сих пор не редкость. Ежегодно жертвами избиения во время работы становятся десятки людей, и далеко не в каждом из таких случаев находят виновников преступления.

"В эти дни, когда мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, мы вынуждены констатировать, что каждый украинский журналист за все 20 лет независимости должен понимать, что мы все ходим под его судьбой. Это очень опасная профессия и это профессия достойных людей. Мы вспоминаем Георгия, наших коллег и подчеркиваем, что журналисты важны ", — отметил журналист Сергей Томиленко.

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