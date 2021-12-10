Более сотни артснарядов, противопехотных и минометных мин обнаружили в лесу Хмельницкой области: их ликвидировали

Более сотни артснарядов, противопехотных и минометных мин обнаружили в лесу Хмельницкой области: их ликвидировали

Весь арсенал спасатели собрали, вывезли в поле и взорвали на безопасном расстоянии.

Опасная находка в Хмельницкой области — артснаряды, противопехотные и минометные мины были спрятаны прямо посреди леса недалеко от поселка Ярмолинцы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На арсенал наткнулся мужчина, который с металлоискателем искал в земле древности. Сразу вызвал спасателей. Саперы обследовали территорию и обнаружили 130 боеприпасов. Крупнейшие артиллерийские снаряды 152 калибра.

Во времена Второй мировой здесь базировалась немецкая танковая дивизия, поэтому лес буквально нашпигован взрывчаткой. Если бы рвануло, говорят саперы, осколки разлетелись бы по меньшей мере на два километра.

Весь арсенал спасатели собрали, вывезли в поле и взорвали на безопасном расстоянии.

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