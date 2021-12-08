Более суток в забое во Львовской области шахтеры требуют выплаты зарплат: к забастовке присоединились еще 5 шахт

Более суток в забое во Львовской области шахтеры требуют выплаты зарплат: к забастовке присоединились еще 5 шахт

Горняки готовятся ехать в Киев и устраивать акции под Кабмином.

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" на поверхность отказываются подниматься 39 горняков, а все из-за долгов по зарплате еще с сентября. К подземным протестующим присоединились рабочие еще пяти шахт, они митингуют на поверхности.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Шахтерам, которые уже больше суток не поднимаются на поверхность, еду и горячие напитки спускают коллеги. К протесту присоединились и другие пять шахт, но горняки не спускаются в шахты и отказывают добывать уголь.

«В последний раз было переведено 12% за октябрь. Мы должны что-то делать - или ехать под Львовскую ОГА, или перекрывать дороги. Многие шахтеры работают на одной шахте, а потом вынуждены идти на другую работу, чтобы прокормить семью», — говорит шахтер.

«Люди отчаиваются, у каждого есть семья, нужно оплачивать коммунальные услуги, как это делать? Перед Новым годом, перед Пасхой, перед Днем шахтера вынуждены ехать в Киев, выбивать средства. Мы не понимаем, почему мы должны выбивать?» — возмущается председатель профсоюзной организации шахты «Межиричанская» Андрей Паска.

Государственное предприятие «Львовуголь» имеет шесть шахт, здесь работают около семи тысяч рабочих. Сейчас задолженность составляет почти 240 миллионов гривен. Шахты дотационные, самостоятельно не окупаются, их финансирует государство.

Во Львовской области шахтеры вышли на протест из-за задолженности по зарплате

«Мы обращаемся ко всем, министерствам, ожидали, что будет решение о погашении долга, но его не приняли, не хватило голосов. Внести внеочередную сессию и внесии изменения в бюджет, чтобы погасить долг шахтерами. Я надеюсь, депутаты отреагируют на это», — говорит генеральный директор Олег Акимов.

На предприятии было организовано совещание с шахтерами. Руководители говорят, что будут ехать в Кабмин, чтобы выбивать заработанные деньги. Между тем, шахтеры просят коллег подняться с забоя и присоединиться к наземной забастовке. Ведь продолжительное пребывание под землей сильно подкосит их здоровье.

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