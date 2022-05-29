Болезнь Путина: действительно ли кремлевский диктатор смертельно болен и кто его может заменить

Болезнь Путина: действительно ли кремлевский диктатор смертельно болен и кто его может заменить

Чуть ли не с 24 февраля, когда Россия развязала против Украины широкомасштабную войну, начали распространяться слухи о смертельной болезни Путина.

Мол, ему уже не долго осталось, поэтому он может и ядерную бомбу сбросить, все равно умирать. А круг своих доверенных лиц Путин сократил чуть ли не до нескольких приближенных людей.

Больше всего пестрят этими статьями британские медиа. Сначала Путину приписывали рак поджелудочной, потом крови, а где-то между этим и болезнь Паркинсона. Некоторые вообще считают, что нам показывают не Путина, а двойника, потому что настоящий давно умер. А Россией на самом деле правит криминально-чекистский режим, который окончательно сформировался в начале 2000-х с приходом Путина к власти.

ТСН.ua собрал все, что с 24 февраля появлялось в прессе о состоянии здоровья Путина, его любовницах, фаворитке Кабаевой, окружении и возможном дворцовом перевороте, который должен был произойти еще вчера.

Точно какой-то рак

Если убить в Google "Путин рак", вы сразу же увидите кучу новостей как минимум о нескольких видах тяжелых заболеваний кремлевского "фюрера" в дополнение к деменции, проблемам с координацией, чуть ли не слепоте и тремору конечностей.

Урожайным на новости о смерти Путина стало воскресенье, 29 мая. О тяжелой форме рака сначала написал британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ. Мол жить ему осталось максимум два-три года. Правда, чуть позже того же дня еще один британский таблоид Daily Star со ссылкой на источники в МИ-6 сообщил, что настоящий Путин уже умер, а миру демонстрируют двойника.

Несколькими днями ранее эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев, уже давно живущий в Украине, тоже сообщил, что интересовался этим вопросом, советовался с медиками, и все так или иначе соглашаются: Путин действительно может болеть раком и получать гормональное лечение, что однозначно сказывается на его психическом состоянии и отечности лица.

Поводом послужили откровения американского режиссера Оливера Стоуна, который несколько лет назад снял фильм о Путине и был очень к нему приближен. Он подтвердил, что кремлевский тиран действительно болел раком, однако, возможно, уже и вылечился. Но на время пандемии Covid, из-за маниакальных опасений за свое здоровье, изолировался даже от ближайшего окружения.

Длинные столы, которые мы видели на фотографиях, только кусочек айсберга. Поговаривали даже, что российские чиновники, которые хотели встретиться с Путиным лично, заставляли сдавать кал. Поэтому западная пресса склоняется к мнению, что именно из-за изолированности от внешнего мира "крыша" Путина вообще уехала, поэтому он переоценил возможности российской армии в войне против Украины.

Параллельно с этим бывший британский разведчик Кристофер Стил из МИ-6 заявил, что болезнь Путина стала одной из причин широкомасштабного наступления на Украину. А бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав добавил, что уже вероятно 2023 Путин больше не будет президентом России.

Битва конспирологий

В том же интервью Ричард Дирлав предположил, что в один прекрасный день Путину могут просто "порекомендовать" поехать подлечиться в санаторий, чтобы уже никогда не вернуться назад, а на кремлевском троне займет секретарь Совета нацбезопасности Николай Патрушев.

Кстати именно его называют наиболее приближенным сейчас Путина человеком, рядом с российским миллиардером и другом Геннадием Тимченко, бизнес-партнером которого считают бабушку Алины Кабаевой. Наверное, именно поэтому Великобритания ввела против нее санкции, как собственно, и против самой Кабаевой.

Швейцарские СМИ называют ее фавориткой Путина. Пишут, что Алина Кабаева родила от него минимум двух сыновей. Другие утверждают, что у них вообще четверо общих детей, и все они скрываются в Швейцарии. А вот США так и не решились ввести против нее санкции. Хотя почтенные американские издания и писали, что Белый дом всерьез рассматривал такую возможность, все же делать такой шаг не стали, опасаясь, что это еще больше разозлит Путина.

Однако, куда уж больше? Конечно, американские СМИ не столько любят конспирологию, сколько британские. К примеру свежая статья в Politico на полном серьезе советует Белому дому заменить самолеты "судного дня" на более современные, ибо имеющимся уже по 50 лет. Хорошая рекомендация американской Администрации, постоянно повторяющая, что не хочет быть втянутой в войну с Россией.

Впрочем , The Week, анализируя информацию о возможных болезнях Путина, делает вывод: все это не больше, чем конспирологические теории. В конце концов, о смерти Сталина в свое время тоже не сразу сообщили, да и не успело его тело остыть, когда в Москве уже полным ходом делили власть.

В конце концов, если проследить, с какой периодичностью появляются слухи о смертельных заболеваниях Путина, можно увидеть определенную закономерность. Издание Insider пишет, что еще в 2014 году, то есть сразу после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, на Западе начали искать причины такого поведения кремлевского диктатора, дойдя до одной из версий – психического или смертельного заболевания Путина.

Например, всемирно известный автор книги "Большая шахматная доска", советник президента США Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский в апреле 2014 года заявил, что Путин демонстрирует нарциссически-мегаломаничные привычки, присутствующие у Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. А в феврале 2015 года газета USA Today опубликовала репортаж на основе выводов Минобороны США, что Путин, возможно, демонстрирует некоторые симптомы синдрома Аспергера — аутического расстройства, влияющего на его решение.

Вот и сейчас, когда Путин пошел на полномасштабную войну против Украины, западная пресса снова обнажилась конспирологией о психических расстройствах и смертельных болезнях Путина. На прошлой неделе некоторые даже писали, что ему сделали хирургическую операцию. А потом, чтобы скрыть следы, прислали к нему Лукашенко, чтобы тот в течение будто бы важных 5-часовых переговоров в Сочи подтверждал работоспособность Путина.

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Даже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, по их информации, у Путина действительно рак. Даже если это правда, проверить это никак не можем. Хотя все мы не вечны, и Путин тоже. К тому же он уже далеко не молод.

В конце концов можно сколько угодно говорить, что Путин скоро умрет, ожидая в этот день, даже если это правда. Однако наивно думать, что десятки лет пропагандистского мусора о псевдо-империи, которым накачивали россиян, рассеются в мгновение ока. Они ведь могут выбрать себе еще хуже чем Путин лидера.

Еще в конце марта Джо Байден сказал, что Путин больше не может оставаться у власти России. А министр обороны США Ллойд Остин добавил: Россию нужно ослабить до такой степени, чтобы она никогда больше не начала войну. Перефразируя, это следует понимать так: только военное поражение на поле боя заставит не только кремлевских кровавых вождей, но и российское общество осознать, что они не просто потерпели стратегическое поражение, но и десятилетиями будут каяться за совершенное.

А Западу надо наконец-то понять, что только решительная поддержка Украины и давление на Россию, а не заигрывание с российскими олигархами, вроде бы приближенными к Путину, надеясь на дворцовый переворот, смогут реально привести к свержению режима Путина, ослаблению России и изменению там политической системы.

Потому что пока западные элиты поймались на российскую пропаганду и всерьез размышляют над вопросом, почему Украина может выиграть, в статье для The Atlantic известная журналистка Энн Эплбаум очень справедливо отметила: похоже, что российская экономика под западными санкциями страдает меньше, чем украинская; к тому же, несмотря на общественное мнение, Кремлю безразлично, сколько в кровавой войне против Украины погибнет русских солдат.