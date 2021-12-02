Болезнь века: почему зима – лучшее время для лечения сезонной аллергии

Проблема "народных методов" – недоказанность, говорят медики.

Сезонной аллергией страдает каждый десятый украинец. Лечиться долго и не дешево, поэтому некоторые прибегают к "народным методам", таким как: корни лопуха или листья пустырника. Но самые популярные советы: спорт и диета.

О том, что по этому поводу скажут врачи и почему зима — лучшее время для лечения этого недуга — 2 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

ПРОБЕЖКА И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Дыханием в шестидесятых годах прошлого века действительно пытались лечить болезни. Все сводится к одному: в легкие попадает меньшее количество кислорода, а соответственно и аллергенов.

Аллергологи же относительно таких методов – скептичны.

"Пока у нас есть гиперреакция на аллерген, есть контакт с этим аллергеном, то всегда будет приступ. Просто так бегать – нельзя. Способ не имеет доказательств. Я бы его не советовал", — говорит врач-аллерголог Халид Танзани.

ДИЕТА

Медики уверены: питание действительно способно облегчить симптомы хронических заболеваний. Но от аллергии на пыльцу – скорее всего — не поможет.

"Диета может помочь, если есть аллергия на определенную еду. То есть если исключить эти продукты, состояние улучшится", — отмечает эксперт.

НЕ ЗАМЕНЯТЬ, А СОВМЕЩАТЬ

Самым действенным до сих пор считается постепенное введение аллергена в организм малыми дозами. Начать лечение медики советуют осенью, когда количество раздражителей на улице минимально. Полный курс — в среднем длится три года, но уже через несколько месяцев — организм будет менее чувствительным к аллергенам. Напоследок врачи добавляют – не заменять, а совмещать лечение с правильным питанием и спортом – лишним точно не будет.

Новости Украины: почему зима – лучшее время для лечения сезонной аллергии

Напомним:

Ученые предупредили об опасности новогодних елок. Люди, страдающие аллергией, очень остро реагируют на запахи растений и травы. В результате появляются кашель, насморк, возможна боль в ушах. Специалисты советуют проветривать помещение с елкой. В случае возникновения аллергии – принимать лекарства.

Читайте также:

Сезон летней аллергии : как определить и что делать

: как определить и что делать Аллергия у животных : виды, диагностика и лечение

: виды, диагностика и лечение Сезонная аллергия : в Минздраве рассказали о симптомах и мифах