Болит конечность, которой уже нет: украинские медики лишают бойцов с ампутациями фантомных болей

Исследование и лечение фантомной боли сейчас, как никогда, актуально для Украины, ведь слишком часто теперь наши защитники получают на войне тяжелые ранения, приводящие к ампутациям, говорится в ТСН.

32-летний Роман – сержант ВСУ, защищал Украину на востоке. В начале сентября шел выполнять задание и прямо под его ногой взорвалась противопехотная мина. "Что произошло, не понял, опустил голову, а ноги нет, наложил себе жгут, ребята подбежали", — вспоминает он.

Медики сразу предупредили бойца о вероятности фантомной боли, и он вскоре появился. "Начались боли, такое как дергает ногу, сжимает как под прессом", — рассказывает Роман.

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Боль чувствуется в той части конечности, которой нет, но боль реальна, говорят врачи. “Потому что в спинном мозге и головном мозге хранятся участки, которые иннервировали эту конечность. Болевые ощущения, можно говорить, смешиваются на уровне спинного мозга и частично мозг это выдает как болезненное”, — оснует невролог Инна Бувайло.

Фантомные боли после ампутации бывают у 8 из 10 человек. Сражаются с таким явлением комплексно: назначают упражнения напротив зеркала, чтобы пациент видел себя нынешним. "Он понимает, что конечности нет и мозг со временем может перестраивать свое восприятие", — добавляет медик.

И рекомендуют скорейшее протезирование. "Мозг видит, что опора, ходьба, перенос веса, она осуществляется и эти фантомные боли могут и не развиться", — отмечают реабилиатологи.

Если же такая боль уже есть, приглушают ее обезболивающими таблетками и инъекционной терапией.

После терапии, радуется Роман, боль уменьшилась вдвое. Но все же он может вернуться недель через 12, и тогда лечение продолжат. А вот в Днепре уже была проведена первая в Украине операция по преодолению фантомной боли. 47-летний Сергей Васильченко из Кировоградщины из-за несчастного случая 20 лет назад потерял руку и ногу и все это время мучался фантомной болью. Во время операции ему медики находят нерв, подающий сигнал с конечности, которой уже давно нет, и как бы укутать их в мышцы — импульс, вызвавший фантомную боль, больше не проходит.

За исследование фантомных болей украинские медики сейчас берутся глубоко и основательно. "То с чем мы столкнулись, я думаю, что мировой медицине еще придется все это проработать и сделать определенные выводы, но начало мы делаем здесь, сейчас", — говорит Инна Бувайло.

Роман верит, что жизнь без фантомной боли возможна. "Буду ходить, бегать, тем более смотрю, слежу за ребятами, которые уже с протезами ходят, веселые такие, жизнерадостные", — говорит боец.

Сам протезирование планирует ехать в январе, его уже ждут в США. После этого, надеется, сможет оставить фантомную боль в прошлом.

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