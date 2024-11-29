Больная ДЦП 19-летняя Валерия потеряла всех родных и едва не погибла из-за равнодушия людей: шокирующая история

19-летняя Валерия из ДЦП после того, как в течение года умерли три ее взрослых опекуна, осталась без поддержки. На грани выживания ее обнаружил волонтер, а соцслужбы о подопечной вообще забыли.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

19-летняя девушка из ДЦП потеряла всех родных и жила в ужасающих условиях

Беспорядок вокруг, мусор, без кухни, туалета и водоподведения – в таких условиях почти год жила 19-летняя Валерия, девушка с первой группой инвалидности.

"Бабушка умерла, потом мама, а потом уже сестра", — говорит девушка.

Валерия

Историю девушки рассказал Александр Шевцов – ветеран АТО. Он житель этого села и сам с ампутацией конечности. Его здесь знают как волонтера, так что часто обращаются за помощью. Когда же попал к ней домой – ужаснулся.

"Я понял, что оно воняет просто мочой, и спросил, куда ты ходишь, туалет, она говорит, на ведро. Потом я увидел грубую, возле которой куча обуви какой-то. Она говорит, я им топлю, то есть эту грубую. Все просто в мусоре", — говорит Александр Шевцов.

Девушка жила в ужасающих условиях

Соседи не обращали внимания на проблемы девушки

Ее семью в этом селе на Житомирщине считали неблагополучной. Жили вчетвером - Валерия, ее мама, сестра и бабушка, которая и ухаживала за внучкой с инвалидностью. Сначала умерла бабушка, а потом одна за другой - мама и сестра. Дом Валерии находит на окраине села, но рядом немало соседей. За год никто из них не обращал внимание на человека, которому нужна помощь. Достучаться до них попытались и журналисты ТСН. Но никто не вышел.

Ее жизнь нельзя было назвать закрытой - все время, даже несмотря на то, что сложно ходить, в местной церкви девушка помогала плести маскировочные сетки для фронта. Сама она о своих условиях жизни рассказывает так: "Я привыкла уже".

Что говорят соцслужбы и чиновники

В соцслужбе говорят - когда были живы родные Валерии, домой их работников не пускали. А потом никто и не жаловался. Об условиях в которых живет девушка узнали из соцсетей.

В истории Валерии с инвалидностью, которая осталась наедине со своими проблемами, потеряв родных опекунов, разобраться чрезвычайно сложно. Социальные службы кивают на чиновников, а чиновники - на социальные службы.

Как могло так случиться, что человек, который должен был бы быть на учете, остался один на один со своей проблемой, местные чиновники объясняют - дело Валерии Сикорской затерялось между списками социально незащищенных при объединении общин. Поэтому никто и не заметил, что после завершения начальной школы, в среднюю и старшую девушка уже не ходила.

Так же было и когда Валерия осталась одна. О помощи она не просила, а неравнодушных рядом не нашлось.

ТСН рассказала историю Валерии заместителя министра соцполитики

Историю Валерии ТСН рассказывает заместителю министра социальной политики. То, что это могло произойти именно в селе ее удивляет.

"Это, кстати, очень печальная ситуация, потому что в селе все друг друга видят. То есть, если нет социальной службы, то есть председатель или глава громады, обязательно есть работники их исполнительного аппарата, этого административного, и они точно знают, какая семья нуждается в дополнительной поддержке, кто имеет инвалидность", - говорит она.

На следующий год в государственном бюджете предусмотрено 6,7 млрд гривен на социальную защиту людей с инвалидностью. Сейчас в Украине их уже почти 3 миллиона. Часть денег должна пойти на протезирование, но немалая доля на соцподдержку, в частности, на домашний уход, помощь по хозяйству и консультирование. Но важно, что для получения услуги, человеку необходимо самому обратиться в местный социальный орган или теперь уже через социальный портал непосредственно в Минсоцполитики.

Валерия говорит, что поражена ремонтом в ее доме

После огласки истории Валерии в соцсетях, местная община выделила соцработника, который будет ей домогодать. В частности, и по юридическим вопросам, ведь потому, что девушка была сама, она вовремя не подала документы на оформление наследства. Теперь ей нужно в суде доказывать собственность на свой дом.

Помогли Валерии и волонтеры — собрали деньги и через несколько месяцев, чтобы успеть до морозов, отремонтировали ей дом. Отпраздновала Валерия и свое первое новоселье. Ее отвезли в салон красоты, после чего официально представили дом после ремонта.

Валерия радуется, что у нее теперь есть полноценная ванна

Она очень благодарит всех, кто помог, и кто изменил ее жизнь, и признается впервые за год — не страшно встречать зиму.

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