Больница под больницей: в Ровно в подвале оборудовали полноценное медучреждение на 1500 человек

В Ровно оборудовали полноценное медучреждение в подвале на 1500 человек. Перевязочные, операционные, реанимация, палаты и даже актовый зал – настоящий подземный госпиталь обустроили медики в Ровно, говорится в ТСН.

Продолжают его перестраивать более 5 тысяч квадратных метров и это просто под городской больницей. Там еще недавно были захламлены подвалы и туннели, сырость и вонь, а теперь туда могут эвакуировать тяжелых и даже кислородзависимых пациентов.

"Мы сначала укрыли трубы, обустроили их металлом, положили плитку, покрасили стены и повесили картины, чтобы было более уютно, лечат и стены, не только лекарства", — говорят работники.

Обустроили подземный госпиталь прямо под Ровенской городской больницей, хотя путевые подвалы и туннели более полувека ремонта не видели. Но когда россияне пошли полномасштабной войной, говорят медики, поняли: в таких условиях пациентам пережидать угрозы вражеских ударов тоже опасно для здоровья, а то и для жизни… "Пациенты чрезвычайно тяжелые, пациенты на аппаратах", — объясняет медсестра.

Отдельно для кислородных в подземном медицинском городке обустроили палату с кислородной точкой. Кислород может подаваться в подземную палату сразу для одиннадцати больных. "Здесь есть кислород, наркозные аппараты, у нас есть операционные, у нас есть перевязочные", — рассказывает главный врач учреждения.

"Вообще у нас 42 койки, где тяжелые больные могут находиться", — добавляет его заместитель.

Чудо-больница в подземелье

Среди всего сделали здесь даже актовый зал, возле которого опять же могут разместить лежачих пациентов. Полноценно врачи здесь смогут работать даже при отсутствии света. Два мощных генератора электричеством могут давать около недели, а при наличии горючего и дольше. На обустройство медицинского городка уже потратили более 12 миллионов гривен. Но у государства денег не просили. "Основные вещи надо давать военным, чтобы они имели возможность защищать нашу страну и быстрее победить, потому у нас задача — сделать, но не использовать ни одной копейки государственных средств", — отмечает главный врач.

Присоединились благотворители из Швейцарии, Германии, США, Польши и Литвы, а также предприятия области. Ремонты своими руками делали жители, медперсонал и волонтеры, приобщили к ученикам профессионального училища, которые здесь могут проходить практику проходящих.

В общей сложности подземный госпиталь в Ровно развернется почти на 5,5 тысячах квадратных метров. Самое нужное для пациентов, говорят, уже сделали, но к новому году планируют переоборудовать каждый сантиметр старых советских подвалов. Подсчитали — здесь опасность могут пережидать около полутора тысяч человек.

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