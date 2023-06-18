Больница в Прикарпатье показала, как можно легко решить проблему с очередями на оформление инвалидности

Работники больницы Прикарпатья решили помочь раненым военным в оформлении инвалидности. Эта процедура, говорят пациенты, требует много времени и нервов и оформляется отдельно в специальном учреждении – медико-социальной экспертизе. Прикарпатские врачи приглашают экспертов к своим пациентам прямо в палаты и все документы оформляют сами, говорится в ТСН.

На больничной койке Игорь Кушик уже полгода, тяжелую травму командир танковой роты получил под Бахмутом, попав в аварию. В его легковушку на бешеной скорости врезались спасавшиеся от взрывов побратимов. “Там точка просто такая, которую нужно быстро преодолевать. Эта дорога сейчас называется "Дорога жизни" — в Бахмут. Слева от дороги был взрыв и пролетел самолет вражеский. Вылетевшая на нас машина уклонялась от взрыва этого”, — рассказывает Игорь.

Переломы и разрывы спинного мозга. 26-летний мужчина перенес многочисленные операции, но ног так и не чувствует. Военно-врачебная комиссия уже признала его непригодным для дальнейшей службы. Далее военный должен идти в МСЭК — медико-социальную экспертизу, чтобы оформить инвалидность. "Мне, в моем положении, было бы очень тяжело к ним добраться и проходить это все, потому что я не функционален в плане ходьбы, и вообще мне сейчас нельзя двигаться — я в швах", — говорит боец.

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Но от своего врача Игорь узнал, что тот готовит его документы на назначение группы инвалидности. Чтобы провести все процедуры и оформить документы, эксперты МСЭКа приезжают прямо в больницу. По визиту они работают с несколькими военными. Пациентов для МСЭКа подобрали работники больницы. Воспользоваться такой процедурой прямо в палате, прежде всего, могут ранены с ампутацией конечностей, тяжелыми спинальными травмами и сложными переломами. «Прежде всего – мы обращаем внимание на срок пребывания пациента. Если пациент долго лечится и его состояние нуждается в экспертизе, мы понимаем, что он может быть признан инвалидом, такие пациенты отобраны, чтобы быть осмотрены комиссией МСЭК», — говорит заместитель медицинского директора Ирина Заяц.

В редких случаях эти врачи и эксперты уже сотрудничали так еще до войны. Однако гражданские пациенты с такими тяжелыми травмами случались не часто. Когда же начался поток военных со сложными ранениями, в больнице предложили МСЭК сделать исключение – правилом. Иначе после выписки бойцам пришлось бы проходить все бюрократические круги сначала — семейный врач, профильные медики, очередь на экспертизу.

«Теоретически он мог бы сделать это своим ходом, но он не может адекватно сесть на стул и подождать в этой очереди. Он может стоять или лежать. При таком состоянии однозначно проведение медико-социальной экспертизы в заведении, где оно проходит лечение, для него намного легче”, — убежден врач-травматолог Андрей Баран.

Эксперты МСЭКа завершили работу успешно и пообещали вернуться, как только врачи подготовят следующую группу пациентов. А медики советуют другим учреждениям перенять их опыт и облегчить жизнь раненых бойцов. Уверяют, работы из-за смены схемы у них не стало больше, ведь в заведении все равно ведут истории болезней.

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